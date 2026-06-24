Race mode? Dan moet je eerst de Luce zijn vertrouwen winnen

Normaal werkt een sportauto vrij simpel. Koop een dure auto, druk op de sportknop en tadaaa: alle paarden mogen los. Bij Ferrari vonden ze dat blijkbaar iets te makkelijk. De nieuwe elektrische Luce geeft je namelijk niet zomaar toegang tot de leukste rijmodus. Nee, eerst moet je bewijzen dat je überhaupt een beetje kunt rijden. Heel Ferrari, eigenlijk.

De auto kijkt met je mee

De nieuwe nogal vreemd ogende Ferrari Luce krijgt een opvallend slim traction control-systeem dat constant analyseert hoe jij rijdt. Niet alleen hoeveel gas je geeft, maar ook hoe je remt, stuurt en met grip omgaat. Met andere woorden: de auto kijkt mee of je inputs een beetje netjes zijn, of dat je vooral paniek en enthousiasme door elkaar haalt.

Via de bekende manettino’s op het stuur kun je allerlei rijmodi kiezen. Links regel je de vermogensafgifte met standen als Range, Tour en Performance. Rechts beheer je de dynamiek, met modi als Ice, Wet, Tour, Sport en volledig uitgeschakelde ESC. Wat er mist is het knopje: Race. Tenminste, een soort van.

Race Mode moet je verdienen

Race Mode zit namelijk wel gewoon in de auto, maar Ferrari heeft hem stiekem verstopt achter Sport. En je krijgt hem pas wanneer het systeem voldoende vertrouwen in je heeft opgebouwd. Dat gebeurt via de nieuwste generatie van Ferrari’s Side Slip Control, SSC-X. Die software schat niet alleen de beschikbare grip in, maar ook jouw skills als bestuurder. Dus jij bent lekker aan het scheuren en ondertussen kijkt Ferrari over jouw schouder mee of je dat allemaal wel goed doet. Klinkt hard? Is het ook wel een beetje.

Ben je raar aan het doen met gas, rem en stuur, dan grijpt het systeem keihard in. Rij je vloeiend en gecontroleerd, dan laat de elektronica steeds meer toe. Meer slip, minder bemoeienis en uiteindelijk een rijervaring die dichter in de buurt komt van Ferrari’s extremere modellen. Wat een gedoe...

Ferrari beschermt je ego

Gek genoeg zit er ook nog een beetje logica achter. Het probleem van moderne performance-EV’s is niet dat ze te langzaam zijn. Het probleem is dat bijna iedereen in zomaar toegang krijgt tot absurd veel vermogen en koppel. Dat kan leuk zijn, maar ook… kostbaar. Voor auto, ego, vangrail en andere weggebruikers.

Ferrari kiest daarom voor een andere aanpak. In plaats van iedereen direct alle vrijheid te geven, dwingt het merk bestuurders om beter te worden. Of beter gezegd: Ferrari wil graag dat Luce-kopers heel blijven, zodat ze later nog een duurdere Ferrari kunnen kopen. En geef ze eens ongelijk. Dode klanten kopen zelden een tweede auto.

Via: Autoblog.com

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