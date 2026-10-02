Bij deze tankstations betaal je maximaal 2 euro voor een liter benzine

Kun je nog tanken voor minder dan twee euro per liter? Ja dat kan. Klein nadeel, je moet er wel een eindje voor rijden. En dat is heel oneerlijk! Zeker nu we in een verenigd Europa wonen.

Een liter peut voor minder dan twee euro per liter vinden kost wat moeite. En laten we maar meteen eerlijk zijn, in Nederland gaat je dat niet lukken. Nu niet meteen wegklikken, want we zetten wel even het één en ander voor je op een rijtje. We beginnen met ons eigen land; Nederland.

Tanken in Nederland

Oké, de meeste mensen zullen niet de tijd of de mogelijkheid hebben om over de grens te tanken, maar woon je in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg of het oosten van het land, dan is het wel de moeite om eens de zakjapanner erbij te pakken. De adviesprijs voor een liter euro 95 (E10) is op dit moment in Nederland € 2,709. een liter diesel (B7) heeft een gemiddelde landelijke adviesprijs van € 2,770. Dat is het slechte nieuws.

Het goedkoopste tankstation dat we vandaag kunnen vinden in Nederland is (met hulp van de ANWB) Fieten Olie in Winschoten, Groningen, waar je deze vrijdag 2 oktober 2026 voor € 2,219 een liter E10 tankt. De goedkoopste liter diesel vinden we in het Gelderse Heinen, waar je bij Heinen Brandstoffen voor € 2,272 een liter B7 kunt tanken. Dat komt al in de buurt van de twee euro, maar dan ben je er nog niet. Dan moet je toch even de grens over. Daar kan het al snel goedkoper.

Tanken in België of Duitsland

Eerst maar eens onze directe buurlanden (de UK laten we even buiten beschouwing, iets met water en geen EU enzo). In België wordt met een door de overheid vastgestelde maximumprijs gewerkt en die is deze week verlaagd. Dus nog interessanter om af te reizen naar naar onze zuiderburen voor een liter dinosap. E10 tank je voor maximaal € 2,011. Ja ja, meer dan twee euro, maar een pomp vinden met een prijs daaronder is niet zo moeilijk hoor. Volgens de site Carbu.com tank je in Luik voor € 1,837 het goedkoopste.

Ook in Duitsland is de benzine goedkoper geworden deze week. Daar is de energiebelasting en de btw verlaagd, dus ook daar komt de twee euro per liter in zicht. Volgens de ANWB kost een liter euro 95 in Duitsland gemiddeld € 2,08. Dus niet minder dan twee euro, maar dat is een gemiddelde, dus het moet wel te vinden zijn. En als je dichter bij Duitsland dan België woont is het nog altijd flink besparen. Tank overigens niet bij het eerste de beste tankstation na de grens, anders ben je nog duur uit.

Rij je toch naar onze buurlanden, sla dan meteen in bij de drogist, drankenhandel en tabakswinkel. Voor wie daar dingen nodig heeft. Een andere tip is om in België blikjes fris zonder statiegeld te kopen. Kost net zoveel en toch lachen als je zo'n blikje weggooit en achter je begint een sneuneus in de vuilnisbak te graven...

Tanken in Oostenrijk

In Frankrijk lukt tanken onder de twee euro niet met een gemiddelde prijs van € 2,15 en ook in Zwitserland is de peut, zoals alles in dat land, duurrrrrrrr. Nou ja met € 2,209 niet zo duur als in Nederland natuurlijk. Maar als je toch op wintersport gaat, dan rij je via België, Luxemburg (€ 1,838, nog altijd goedkoop!!!) en Duitsland deze winter het beste naar Oostenrijk.

Ook daar heeft de overheid zich gemengd in de brandstofprijzen door een winstplafond op te leggen van 3,5 cent per liter. De prijs zakt daardoor en ook de btw wordt dan minder, want een lager bedrag om de btw over te berekenen. De gemiddelde prijs nu per liter? Slechts € 1,853.

Bonusgeval: Italië

Wisten jullie dat je ook in Italië prima kunt skiën? Süd-Tirol/Alto Adige is een wintersportbestemming waar het goed toeven is. Je kunt er gewoon Duits praten en je kunt er een mengeling van Oostenrijks en Italiaans eten krijgen. De koffie is er sowieso Italiaans, dus wat wil je nog meer?

In Italië zijn alle accijnskortingen inmiddels van de brandstof af (nog 6 cent op diesel de komende twee weken, maar dan is het klaar). De overheid zet in op het afschaffen van de motorrijtuigenbelasting. Hier is iets anders aan de hand. Een aantal oliemaatschappijen hebben zelf bedacht dat de benzine te duur is geworden voor de arme Italiaanse burgers en hebben op eigen kracht een maximumprijs ingevoerd voor E10 en B7. En dat betalen ze ook nog eens zelf. ENI en IP begonnen er mee aan het begin van deze week. Inmiddels hebben Q8 en Tamoil zich aangesloten bij het initiatief, want er kwam natuurlijk niemand meer bij ze tanken. Zo kan het dus ook Shell!

Goedkoopste van Europa

Wil je altijd minder dan twee euro de liter betalen en dat ook voor volgend jaar alvast zeker willen weten voor heel 2027? Dan zit er maar één ding op en dat is verhuizen naar Malta. In dit EU-land heeft de overheid al jaren een vaste prijs voor euro 95 van € 1,34 en voor diesel van € 1,21. Goedkoper wordt het nergens en meer zekerheid voor het volgende kalenderjaar krijg je ook nergens.