Bij dit autobedrijf kun je iets héél bijzonders laten inbouwen

Bij een garage kun je natuurlijk van alles aan je auto laten doen. Een beurtje, een nieuwe uitlaat of misschien wat extra vermogen. Maar bij een autobedrijf in Amersfoort vermoedt de politie dat ze zich met heel andere aanpassingen bezighielden.

Aanpassingen die meneer Bromsnor niet direct door de beugel vond kunnen gaan. Althans, als je niks te verbergen hebt. Als je dat wél hebt, moest je juist naar deze jongens toe.

Het bedrijf zou namelijk verborgen ruimtes in auto's hebben ingebouwd. En dan niet af en toe eentje, maar volgens de recherche gebeurde dat vermoedelijk op grote schaal. Je kent die ruimtes wel, schitterend weggewerkt en te openen door bijvoorbeeld 2 keer op de volumeknop omhoog te drukken, gevolgd door een draai aan het stuur naar links en tenslotte het mistlicht aan. En altijd precies groot genoeg voor een flinke blaffer, een pakje cash of een paar kilo's pretpoeder. Die ruimtes bedoelen we inderdaad.

Vorige week viel de recherche het autobedrijf dus binnen. Er werden verschillende auto's in beslag genomen en ook twee huizen in Amersfoort en Hilversum werden doorzocht. Twee mannen van 28 en 49 jaar werden aangehouden. De oudste mocht na zijn verhoor weer naar huis. De jongste bleef nog even vastzitten.

Of het autobedrijf inderdaad structureel dit soort aanpassingen uitvoerde, moet nog worden uitgezocht. Feit is wel dat Bolle Jos en zijn vriendjes voorlopig even naar een andere zaak moeten voor het 'onderhoud' aan hun auto's...

Hebben zij weer.