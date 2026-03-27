Bij motoren wordt minstens zoveel gesjoemeld als bij auto's

Dat er in de autohandel aan de lopende band gesjoemeld wordt, dat weten we. Maar als je dacht dat er in de motorenhandel alleen maar brave jongens rondliepen, dan heb je het mis. De RAI Vereniging waarschuwt voor grootschalige BPM-fraude in de motorenbranche.

“Landelijk gezien ligt de aandacht vooral op auto’s, maar binnen de motorbranche speelt dit probleem misschien nog sterker,” zegt Tom Crooijmans van de RAI Vereniging. Met motoren is nog een stuk makkelijker te sjoemelen dan met auto’s. Er vinden namelijk nauwelijks keuringen of controles plaats van motoren die geïmporteerd worden.

Schade faken

Voor degenen die geen ervaring met BPM-fraude hebben: het doel is meestal om de taxatie van een auto of motor zo laag mogelijk uit te laten vallen. Dat kan bijvoorbeeld door schades te faken. Dit resulteert in een lage dagwaarde en dus een laag BPM-bedrag. In de motorenbranche hebben ze dit trucje inmiddels ook ontdekt.

Dit kan natuurlijk in je voordeel werken als consument, want je kunt goedkoop een motor op de kop tikken. Maar je snijdt jezelf ook in de vingers. Een laag BPM-bedrag is namelijk een enorme rode vlag bij tweedehands auto’s en motoren. Dit betekent in principe dat het een schadebak is.

Keuring

Uiteraard is de RAI Vereniging ook niet in hun nopjes met deze grootschalige fraude. Zij vertegenwoordigen de belangen van officiële importeurs en die krijgen te maken met oneerlijke concurrentie. Daarom pleit de RAI Vereniging voor het invoeren van een keuring. “Er zou moeten worden gewerkt met een BPM-tabel waarbij dezelfde bedragen gehanteerd worden als bij een in Nederland verkochte motorfiets. Als je wilt afwijken van de bedragen in deze tabel, dan zou dat pas na een echte keuring moeten kunnen,” stelt Crooijmans voor. Waarvan akte.

