Bij PAL-V vliegt vooralsnog alleen het geld de deur uit

Ken je dat bedrijf van die vliegende auto? Die vliegt nog steeds niet. Nou ja, hij vliegt wel, maar niet in de praktijk. In testsituaties vliegt ie volop, maar hij staat nog steeds bij niemand voor de deur.

Het leek allemaal zo mooi en dichterbij dan ooit. In 2008 werd langs de A27 in Raamsdonksveer PAL-V opgericht om een vliegende auto te ontwikkelen. PAL-V staat voor Personal Air and Land Vehicle. Het ene na het andere prototype werd in elkaar gezet en getoond op autobeurzen toen die nog werden gehouden.

In 2020 kreeg de auto een kenteken, maar dan alleen voor op de weg. Een auto homologeren voor de openbare weg is al een hele opgave, maar om ook de juiste certificering te krijgen voor het vliegende gedeelte is weer een heel ander verhaal. Dat is allesbehalve simpel. Daarvoor moet je bij de EASA (European Union Aviatian Safety Agency) een typegoedkeuring zien te krijgen.

Daarvoor moet je een hele lange weg afleggen. In 2025 liet PAL-V weten bijna zover te zijn. Het klinkt een beetje saai maar de PAL-V Liberty kreeg in 2025 van de EASA een "No Technical Objection", een NTO. De daadwerkelijke typecertificering is voor zover wij weten nog steeds niet rond.

Financiële malaise

Al 18 jaar is het bedrijf dus bezig om de vliegende auto op de weg en in de lucht te krijgen. Maar net zoals een kind opvoeden tot hij volwassen is, kost het volwassen maken van de PAL-V Liberty ook klauwen met geld. En dat geld gaat een keer op, zeker als er nog geen omzet gedraaid wordt en het geld er met bakken uitvliegt (pun intended).

Het bedrijf draait dus volledig op geld van investeerders die dromen van een auto waarmee ze over de eeuwige files bij Knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorinchem kunnen vliegen. Dan moet je in 18 jaar ontwikkelen en geld uitgeven geen vijanden maken.

Een ex-manager voelt zich echter benadeeld door PAL-V. Hij werkte tussen 2014 en 2018 voor het bedrijf en trok voor hen klanten en investeerders aan. De beste man claimt nog salaris tegoed te hebben, bonusoptierechten te innen en onkostenvergoedingen die nog altijd niet zijn betaald. Volgens hem dan. Alleen die bonusopties zijn volgens de rancuneuze ex-werknemer al 1,3 miljoen euro waard. Knappe waardering zonder omzet, maar het zou kunnen natuurlijk. Dus legde hij beslag op de bankrekeningen van PAL-V.

PAL-V wint kort geding

Dit najaar gaat er een bodemprocedure over de claim van start, een langdurige zaak meestal. Al die tijd zou het bedrijf dan niet bij zijn bankrekeningen kunnen. Dus spande PAL-V een kort geding aan. Er moeten in die tijd namelijk wel gewoon salarissen en vakantiegeld worden betaald. In het kort geding krijgt het bedrijf van de rechter gelijk en dus is het beslag op de rekeningen per direct opgeheven. Fijn voor de werknemers en fijn voor het bedrijf dat zegt toch echt in 2027 de eerste vliegende auto's te gaan uitleveren. We gaan het zien!