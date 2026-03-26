Bij dit automerk krijg je op je donder als je geen eigen product rijdt

Wij van WC Eend, kiezen WC Eend. Een slager die zijn eigen vlees keurt. Je kent het wel: als bedrijf zijnde is het logisch om je eigen producten te consumeren. Oké, de CEO van McDonalds zit dus kennelijk niet elke dag in een luidruchtig restaurant een halfnatte Big Mac te eten, maar bij een automerk hoop je toch dat je medewerkers kiezen voor het eigen product. Wanneer dat niet gebeurt, kan dat voor problemen zorgen. In ieder geval bij Stellantis.

Wall Street Journal bericht namelijk over wat er te pas en te onpas gebeurt bij het hoofdkwartier van Stellantis in de buurt van Detroit. Daar worden parkeerboetes uitgedeeld die betrekking hebben op wat voor auto het is. Specifieker of het een Stellantis-product is. Eigenaren van auto's van de 'vijand' krijgen een parkeerboete met een waarschuwing, met een wielklem voor je tweede waarschuwing. Aangezien de Stellantis-campus in Auburn Hills een enorm terrein is, willen medewerkers het liefst dichtbij parkeren. Des te dichterbij, des te liever het concern ziet dat het parkeerterrein enkel bestaat uit eigen producten.

Logisch?

De vraag die wij ook even aan jou als lezer willen voorleggen: hoe logisch is dat eigenlijk? Tuurlijk wil je als concern of merk graag dat medewerkers je eigen producten prefereren. Tegelijkertijd moet je rationeel zijn: het hebben van een bepaalde auto (en die niet linea recta verkopen als je van baan wisselt bijvoorbeeld) is niet een keuze die makkelijk ongedaan gemaakt wordt. Het alternatief is buiten de campus parkeren, maar dan mag je rekenen op een halve marathon om naar je desk te lopen. Het gebeurt dus ook dat de beveiliging van de parkeerplaats je vertelt dat je auto niet past binnen het Stellantis-regime.

Dat laatste loopt niet altijd van een leien dakje. Volgens insiders aan WSJ is er een voorbeeld van iemand die de campus op kwam rijden met een Eagle Talon, die wel de ondervraging kreeg van wat hij nu weer binnen de grenzen van Stellantis probeert te krijgen. Dat was echter een product van Chrysler's alliantie met Mitsubishi en de stamboom van Chrysler loopt natuurlijk door naar Fiat Chrysler, wat naar Stellantis ging. Dus is zo'n 'vergeten' Chrysler-product dan wel of niet van Stellantis?

Kortom: teruggefloten worden met echte parkeerboetes omdat je niet rijdt in het product van het moederbedrijf. Bij Stellantis gebeurt het. We snappen het wel, maar is dit niet wel heel radicaal? We horen het graag!