Bijna één op de drie Nederlanders wil deze Duitse regel

Voor veel Nederlanders begint de vakantie pas echt zodra je het blauwe bord met Bundesrepublik Deutschland passeert. Niet vanwege de bratwurst of de schnitzels, naja misschien een beetje, maar omdat je op sommige stukken Autobahn eindelijk eens kunt ontdekken hoeveel pit er nou écht in die leasebak zit. En blijkbaar is dat gevoel behoorlijk populair.

Gas erop?

Uit onderzoek van Duitsemilieusticker.nl onder 1.052 Nederlanders blijkt dat maar liefst drie op de tien toch wel graag zou zien dat ook Nederland trajecten zonder maximumsnelheid krijgt. Niet iedereen wil meteen overal het gas erop. Sommige ondervraagden zien vooral iets in limietloze stukken snelweg op rustige momenten of op brede, overzichtelijke trajecten. Maar de gedachte dat je hier net als in Duitsland gewoon lekker zelf mag bepalen hoe hard je rijdt, spreekt dus behoorlijk aan.

Je raadt het niet, maar vooral mannen zijn enthousiast. Ruim vier op de tien ziet zo'n Nederlandse Autobahn wel zitten. Bij vrouwen ligt dat aandeel op ongeveer drie op de tien. Jongeren tot 30 jaar spannen de kroon. Van hun is bijna de helft wel voor een limietloze snelweg.

Nederland blijft voorzichtig

Toch betekenen die positieve cijfers niet dat de meerderheid morgen de verkeersborden wil weghalen. Sterker nog, iets meer dan de helft van de ondervraagden ziet een vaste maximumsnelheid nog altijd als de veiligste en duidelijkste oplossing. Een kwart vreest zelfs dat onbeperkt hard rijden juist voor meer problemen zal zorgen. Niet alleen vanwege de veiligheid, maar ook omdat het volgens hen slecht is voor de doorstroming en het milieu.

Daarnaast wijzen veel Nederlanders op een belangrijk verschil met Duitsland: ons land is gewoon kleiner, drukker en voller. Allemaal leuk dat je 250 km/u kunt rijden, maar als je honderd meter verder alweer achter een vrachtwagen hangt, schiet het allemaal natuurlijk niet echt op.

Winst? Nauwelijks

Misschien zit daar nog wel de grootste tegenvaller. Op papier levert harder rijden namelijk best wat tijd op. Over een afstand van 100 kilometer scheelt 160 km/u ten opzichte van 130 km/u iets minder dan negen minuten. Bij 180 km/u loopt dat op tot bijna dertien minuten.

Klinkt lekker natuurlijk, totdat je bedenkt dat je onderweg waarschijnlijk ook nog een paar wegwerkzaamheden, een file, een trajectcontrole en een vakantiegroepje met dakkoffers en aanhangers tegenkomt.

Dus ja, een Nederlandse Autobahn klinkt helemaal geweldig. Maar de kans dat je hem ook daadwerkelijk als Autobahn kunt gebruiken, is waarschijnlijk een stuk kleiner dan veel liefhebbers hopen.

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