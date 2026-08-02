Ken jij deze bijzondere Zagato-creatie nog?

Kijkend naar de styling van een Aston Martin heeft het merk niet perse hulp nodig bij het bouwen van bijzondere, stijlvolle auto's. Toch weet de Italiaanse carrosseriebouwer Zagato al jarenlang er iets nog mooiers van te maken, tenminste, een poging tot. In de jaren '80 wist Zagato een moderne flair te geven aan de iets op leeftijd rakende Aston Martin Vantage.

De Aston Martin Vantage uit de jaren '80 had de in principe heel herkenbare voorkant van het merk. Sterker nog: het is die rechthoekige, bijna muscle car-achtige voorkant die het merk nu terugbrengt met modellen als de Victor, Valour en Valiant. Toch waren de jaren '80 de jaren van modernere lijnen en wat 'vlakker' koetswerk. De vervanger uit de jaren '90 wordt vaak gezien als een buitenbeentje voor Aston. Zagato had een heel ander idee om de late jaren '80 en vroege jaren '90 te overleven.

Aston Martin Vantage Zagato

De Aston Martin Vantage Zagato, gepresenteerd in 1985, was in principe daarom een mooie invalshoek op het design van Aston. Het leek in helemaal niks op een bestaande Aston Martin en was bovendien hypermodern voor zijn tijd. Eigenlijk precies waarvoor je een designhuis als Zagato goed kan gebruiken. De voorkant levert de ronde koplampen in voor rechthoekige units op de vroege exemplaren, later werden dat klapkoplampen. De Aston-vormige grille is in een eveneens vrij hoekige versie terug te vinden op de voorkant.

Ook bijzonder aan de Aston Martin Vantage Zagato is het double-bubble-dak dat, in designtermen, zweeft boven de carrosserie. Het glaswerk sluit naadloos op elkaar aan zonder carrosseriekleurige stijlen. Een bijzondere keuze, want het uitgangspunt voor de Vantage Zagato was een moderne interpretatie van de DB4 Zagato. Dat werd niet door iedereen begrepen. Ook opvallend is dat de motorkap iets steiler afloopt, waardoor de motor niet helemaal eronder past. Daarom is er een niet onopvallende power bulge te zien om de 5.3 liter V8 door Tadek Marek alsnog een plekje te geven.

Krachtpatser

Daarover gesproken: de V8 leverde 436 pk, wat lang niet gek was voor 1986. De Aston Martin Vantage Zagato heeft een koetswerk dat volledig uit lichtmetaal is vervaardigd en een stuk aerodynamischer is dan het origineel. Dat leverde op dat de Zagato bewezen doorjakkerde naar 300 kilometer per uur, wat voor het formaat en type auto ongekend was. Kortom: het was iets bijzonders. Alleen dat bleef het ook, want slechts 52 coupés en 37 cabrio's werden gebouwd.

Zeldzaam

Dat maakt dit rode exemplaar best een bijzondere kans. Van de minder dan 100 Aston Martin V8 Zagato's is deze Vantage een coupé, in het rood, met de niet-opklapbare koplampen en dus best een unieke kans. Het is lastig om een prijs te plakken op dit soort auto's, dus doet de verkopende partij dat ook niet. En dat is een lastige, want dit gerestaureerde exemplaar uit 1990 heeft maar 900 kilometer achter de kiezen. Ergens wel jammer om met zo'n performance-auto als dit niet te rijden.

Maar goed, mocht je dat wel willen doen: we zien de prijzen voor een Aston Martin Vantage Zagato nog wel eens harder stijgen dan ze nu lijken te doen. De gemiddelde prijs ligt rond de 250.000 euro en dat is inclusief exemplaren met ook weinig kilometers, dus wellicht dat je dat er nog voor kan neerleggen. Even contact opnemen met Nicholas Mee en je weet het.

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