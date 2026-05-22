Bijzondere Porsche 911 is voor mensen met keuzestress

Stel, je hebt lang gespaard. Of een bonus ontvangen. En ook jij zit in de fase van je leven dat je gewoon heel graag een Porsche 911 wil. Welke je dan moet kiezen is een kwestie van voorkeur. Sommige mensen willen het gemak van een nieuwe, anderen willen het karakter van een oude(re). Je wil eigenlijk de combinatie van beide. Pogea Racing doet een gooi naar die combinatie, maar wel op een bijzondere manier.

De creatie heet de Pogea Racing PR964 en dat heeft uiteraard te maken met het feit dat de 964 als basis moet dienen. De op één na laatste luchtgekoelde Porsche en voor velen degene die het tijdperk van de originele 911 afsloot. Een 964 wordt helemaal gestript en voorzien van een nieuw koetswerk gemaakt van koolstofvezel.

Waarom de Porsche PR964 door Pogea die keuzestress oplost? Omdat het lijnenspel van de 964 behouden wordt, met details geïnspireerd op de 992. Een mix van beide, met het lijnenspel van oud maar de constructie en details van nieuw. Datzelfde geldt voor de motor: dat mag de turboloze 3.6 zijn uit de 964, maar ook een turbo mag met vermogens van 400 of 500 pk. In het geval van die laatste heb je wederom 992-achtige specs met een 964-motor.

Het onderstel van de Porsche 911 PR964 door Pogea Racing wordt ook herzien en je krijgt een verstelbare schroefset en carbonkeramische remschijven. Het interieur is in de basis nog heel erg 964, maar natuurlijk wel met nieuwe materialen en optionele kleurstellingen.

Het idee wordt namelijk dat potentiële klanten van voor naar achter meekijken met het bestelproces van de Pogea Racing Porsche 911 PR964. De kleur en motorafstelling kiezen is nog wel het minste, ook individuele opties in alles wat je wenst zijn mogelijk. Prijzen worden niet gecommuniceerd, maar reken niet op een koopje. Dan heb je wel het probleem opgelost dat je niet hoeft te kiezen tussen modern en oud. Of is dat juist de charme?