Binnen vijf minuten laden kan binnenkort ook met deze goedkope BYD

Sta je dan. Lekker bij een van de weinig Flash Chargers in Europa te pochen dat jouw dikke Denza Z9 GT van 120 duizend euro binnen vijf minuten opgeladen kan worden, komt er iemand in zijn BYD van een derde van de prijs precies hetzelfde doen.

De BYD Atto 3

Het lijkt erop dat BYD precies dat van plan is. Uit recente opgeduikelde documenten van de Chinese overheid blijkt namelijk dat de eerstvolgende auto die de mogelijkheid krijgt om razendsnel te laden, de Atto 3 wordt.

De BYD Yuan Plus (hier beter bekend als de Atto 3) zou namelijk zijn toegevoegd aan de Chinese lijst van elektrische auto’s die uitgesloten zijn van aankoopbelastingen. Hierbij valt op dat het niet gaat om de bekende Atto 3, maar om een verbeterde variant met de Blade 2.0 batterijtechnologie. Die is nodig om het flash chargen mogelijk te maken.

Maar komt ie ook hierheen?

Het is nog niet duidelijk wanneer en of BYD de nieuwe variant van de Atto 3 naar Europa gaat verschepen, al is dat op z’n minst aannemelijk. De auto is voor de fabrikant een enorm belangrijk model, aangezien hij zijn mannetje moet staan in een van de belangrijkste segmenten van dit moment. Het toevoegen van de mogelijkheid om binnen 5 minuten met een bijna volle lading weer de weg op te draaien, kan enorm helpen om de concurrentiepositie te verbeteren.

In China speelt dit nog veel meer dan in Europa. Naast dat de concurrentie er veel zwaarder is, heeft BYD aldaar ook al meer dan 500 Flash Chargers gebouwd en werkt het in rap tempo aan uitbreiding. In Europa heeft heet ook plannen om dezelfde laders in sneltreinvaart uit te rollen, maar veel verder dan één enkele in Frankrijk komen we op dit moment nog niet. Een Atto 3 (of Denza Z9 GT) kopen met het idee dat je altijd sneller kan laden dan je buurman, is hier dus nog niet aan de orde.

Langer en krachtiger

Mocht je het je overigens nog afvragen: de nieuwe Atto 3 wordt 5 centimeter langer dan z’n voorganger, krijgt iets strakkere looks, krachtigere elektromotoren (268 pk en 322 pk) en de keuze uit twee accupakketten (57.545 kWh en 68.547 kWh) en is daarmee in staat om tussen de 530 km en 630 km ver te komen volgens de CLTC-testmethode. Zelfs met een terugrekening naar WLTP, is dat nog steeds meer dan de 420 kilometer waar de huidige Atto 3 het mee moet doen. Of dit alles ook voor de Europese versie geldt? Dat zien we pas als ie hier daadwerkelijk komt.