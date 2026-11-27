Goed nieuws voor wie altijd al voor een koopje een Mercedes-Benz E-Klasse wilde rijden? Of een andere taxi natuurlijk. Dit is je kans, want in Amsterdam is namelijk beslag gelegd op meer dan 600 taxi's!

Oké, voordat iedereen meteen begint te zeuren, er is administratief beslag gelegd op de auto's. Dat betekent dat de chauffeurs er vooralsnog mee kunnen blijven rijden. Niet zo gek natuurlijk, want waar moet de popo nou 600 van die sloepen kwijt. Daarnaast gaat het om bijna een kwart van het totaal aantal taxi's en het ontregelt de markt ook wel als die aantallen opeens van de straat verdwijnen natuurlijk.

Fraude in de taxibranche

Wat is er aan de hand in de Amsterdamse taxiwereld? Iedereen die zich de taxioorlog nog kan herinneren of ooit wel eens in Amsterdam een taxi heeft (proberen) te nemen zal niet van zijn stoel vallen van verbazing. De in beslaglegging is namelijk onderdeel van een groot onderzoek naar vermoedelijke witwaspraktijken, het gebruik van plof-bv's en belastingfraude. Je verwacht het niet in de Amsterdamse taxibranche.

De ruim 600 taxi's vertegenwoordigen een cataloguswaarde van zo'n 28,5 miljoen euro, dus het is geen kattenpis waar we het hier over hebben. De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies doet onderzoek naar 26 rechtspersonen die allemaal deel uitmaakten van een frauduleuze constructie voor de exploitatie van taxi's. Dat betekent dat ze verdacht worden van geld witwassen, het niet doen van belastingaangifte en het niet betalen van verkeersboetes.

Ook andere misstanden in de Amsterdamse taxibranche komen aan het licht in dit onderzoek. Het niet hebben van de juiste vergunning of die vergunningen aan derden beschikbaar stellen, geen personeel in loondienst hebben en het niet mee werken aan controles. Ook werden in sommige auto's vervalste chauffeurskaarten, lachgas en drugs aangetroffen. Of beschonken bestuurders. Als laatste was het van voertuigen niet altijd duidelijk wie er nu daadwerkelijk eigenaar van de auto was.

Werkwijze

De Telegraaf legt uit hoe de malafide bedrijven te werk gaan. Op papier werken de chauffeurs in loondienst bij een plof-bv. In werkelijk zijn ze echter zelfstandig en krijgen ze zwart, lees contant, uitbetaald. De chauffeurs zelf betalen dan weer wekelijks tussen de 300 en 400 euro pachtgeld voor een auto mét taxivergunning op naam van het bedrijf.

Als er dan geld wordt verdiend voor de ritten via bijvoorbeeld Uber of Bolt dan worden die verdiensten op de bankrekening van het bedrijf gestort. De witte kant van de geldstroom. De chauffeurs worden contant uitbetaald door de eigenaar, de zwarte kant van de geldstroom. Overigens hebben de bedrijven vaak op papier een andere eigenaar die dan bijvoorbeeld in het buitenland verblijft. Een zogenoemde katvanger. Als er dan schuldeisers zoals de belastingdienst op de stoep staan, dan ploft de bv en kunnen die schuldeisers naar hun centen fluiten.

Frauduleuze werkwijze geblokkeerd

Door administratief beslag te leggen op meer dan 600 Amsterdamse taxi's wil de politie de werkwijze van de betrokken ondernemingen verstoren. De taxi's waar nu beslag op is gelegd zijn bij de RDW geblokkeerd. Deze auto's kunnen nu dus niet meer zonder meer worden overgeschreven op een andere naam. Een tenaamstellingsblokkade dus.

Overschrijven, slopen en exporteren is onmogelijk zolang het beslag loopt. Er mag in beginsel mee gereden worden door de eigenaar, maar de eigenaar zelf blijft verantwoordelijk voor verzekering, MRB en de APK.