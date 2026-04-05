Bizar: Bugatti Bolide gespot op Nederlandse bodem

Wat zijn de meest bijzondere auto’s die je ‘in het wild’ kunt spotten? Auto’s die helemaal niet straatlegaal zijn! Zoals een Bugatti Bolide. Er is nu voor het eerst een Bolide gespot op Nederlandse bodem.

Spotter @kuifje kreeg van zijn broer een foto gestuurd vanuit Hoofddorp waarop in de verte een Bugatti Bolide te zien was. @kuifje begreep hoe bijzonder dit was en sprong meteen in de auto. Dit is de eerste keer dat er een Bolide in Nederland wordt gesignaleerd, en het zou heel goed ook de laatste keer kunnen zijn.

Puur voor het circuit

Bugatti’s staan erom bekend dat ze heel goed te rijden zijn op de openbare weg, ondanks het extreme vermogen. Dat is bij de Bolide allemaal overboord gegooid: dit is een hardcore auto die puur bedoeld is voor het circuit.

De Bolide heeft wel ‘gewoon’ de W16, inclusief vier turbo’s. De zestiencilinder heeft voor de gelegenheid nóg meer vermogen gekregen. Dat was totaal niet nodig, maar de W16 levert nu 1.850 pk. Tegelijk is de Bolide een stuk lichter dan de Chiron. Die weegt bijna 2 ton, de Bolide weegt 1.450 kg. Dat resulteert in een bizarre pk-gewichtsverhouding van 1 pk per 0,78 kg.

Geen onbekende

Dit specifieke exemplaar is geen onbekende. Deze auto stond in 2025 te shinen op de Autosalon van Brussel. De kleurstelling bevat diverse verwijzingen naar het verleden. Zo is de kleur Grand Prix Blue een variatie op het klassieke Bugatti-blauw. De kleuren op de haaienvin – onder meer Ferrari-rood en British Racing Green – zijn een hoedtik naar de toenmalige concurrentie.

Wat verder opvalt zijn de smalle bandjes. Dit zijn de banden die bij de auto geleverd worden voor transport. Op het circuit gaan er slicks onder die aanzienlijk breder zijn (340 mm voor en 400 mm achter). Overigens heeft deze auto al circuitervaring. Dit was namelijk een prototype van Bugatti.

Niet voor Perridon

Het gaat hier niet om de nieuwste aanwinst van Michel Perridon, als je dat soms dacht. De spotter weet te melden dat deze auto voor een klant in Singapore is. De auto is alleen in Hoofddorp om een houten box te laten aanmeten voor bescherming tijdens het transport.

Deze Bugatti Bolide gaan we dus sowieso niet meer zien in Nederland en het is maar de vraag of er ooit nog een tweede Bolide naar ons land komt. Er zijn er maar 40 van gemaakt, met een prijskaartje van €4 miljoen exclusief belastingen.

Dit is een topspot van de bovenste plank, dus de Spot van de Week is deze keer een no-brainer.

