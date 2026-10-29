Bugatti-baas laat sleutels in zijn Chiron liggen en krijgt spijt

Mate Rimac maakt wat mee als eigenaar van de automerken Bugatti en Rimac. Dat hij ook maar gewoon een mens is blijkt wel uit een nieuwe video die hij op Instagram zette.

In een video op zijn sociale kanalen reageert Mate Rimac op de geruchten die over de bizarre diefstal rondzongen. Hij bevestigt het verhaal lachend: “Geloof het of niet, maar ja; mijn auto is gisteren gestolen. Inmiddels heb ik hem terug en dit is het verhaal.’’ Ga er gerust lekker voor zitten, want er hangt een bijzonder verhaal aan de diefstal.

Bugatti-baas laat altijd sleutels in zijn auto’s liggen

De reden dat dit überhaupt kon gebeuren? Kroatische gastvrijheid én een flinke dosis naïviteit. “Kroatië is extreem veilig. Ik ben zo ontspannen dat ik al jaren de sleutels gewoon in mijn auto's laat zitten — ook in de Chiron en de Nevera. Mijn collega’s moeten de auto’s vaak testen of verplaatsen, en in plaats van dat ze mij elke keer moeten zoeken tijdens vergaderingen, laat ik de sleutel erin liggen. Tot nu toe ging dat altijd goed.’’

Tot nu inderdaad. Veel hoefde de Bugatti-dief daar niet voor te doen. De Rimac-campus heeft geen hekken of andere omheining om er toegankelijk uit te zien voor gasten. De boef kon simpelweg instappen, de W16 starten en vertrekken. Omdat collega’s en vrienden van Rimac de auto voortdurend lenen, merkte op het hoofdkantoor aanvankelijk niemand dat de hypercar weg was. Iedereen dacht dat een ander ermee onderweg was. Pas toen een voorbijganger binnenliep met de opmerking "Hey, ik zag net iemand in je auto rijden die er niet uitzag als een medewerker", ging het alarm af. Het gaat om de Chiron Sport die je hieronder ziet.

De achtervolging

De politie wordt meteen ingelicht, maar het personeel helpt zelf ook een grote hand. Dankzij het ingebouwde volgsysteem van Bugatti kon het team de auto makkelijk traceren. De dief had echter al een voorsprong van een uur en koerste in hoog tempo af op de grens met Slovenië. Rimac bedacht zich geen moment: hij stapt in zijn 911 (die gelukkig vol getankt stond) en trapte het pedaal op de bodem om de dief in te halen voordat hij de landsgrenzen over zou steken.

De dief wist de grens over te steken en reed via Slovenië door naar Oostenrijk. Onderweg stopte hij nog bij een tankstation, gooide de tank halfvol en reed weer door. In een speciale groepsapp waarin ook een Oostenrijkse politieagent bleek te zitten, werden de live gps-coördinaten, de snelheid en het brandstofniveau van de Bugatti doorgestuurd. Uiteindelijk wist de Oostenrijkse politie de gestolen Bugatti op de snelweg klem te rijden voordat ie in Duitsland kan komen.

Rimac reed naar de plek van de aanhouding in de hoop de auto meteen mee te kunnen nemen. "Ik dacht: we pikken de auto op, rijden die gast misschien even netjes terug naar zijn familie en gaan weer naar huis." De Oostenrijkse politie dacht daar uiteraard anders over. Vanwege de gigantische waarde van de auto stonden er zo'n tien politieauto's en twintig agenten op de been. De Bugatti werd op een oprijwagen geladen voor onderzoek, en Rimac moest mee naar het bureau om zijn eigendomspapieren te laten zien.

Hoe vond je het zelf gaan?

Daar ontmoette hij de dief, een dertiger die in de buurt van de fabriek woont. Op de vraag van Rimac waarom hij in 's hemelsnaam een zeldzame Bugatti steelt, volgt een bijzonder antwoord. Rimac zegt: “Hij zei dat hij naar het bedrijf kwam om te solliciteren. Hij zei ‘ik zag de auto staan met de sleutel erin’ alsof het mijn fout was. Hij pakte gewoon de auto en was van plan om ermee naar Duitsland of zo te gaan.’’

Tijdens de vluchtpoging is de Chiron Sport van Rimac nog wel beschadigd. Er is een grote lelijke hap uit de voorbumper. Rimac maakt zich daar niet zo’n zorgen over: “Het belangrijkste is dat niemand gewond is geraakt. De auto herstellen we wel.’’ Omdat de man volgens de Bugatti-baas duidelijk met mentale problemen kampt, besloot Rimac persoonlijk géén aangifte te doen. Wel wordt de man door de Kroatische en Oostenrijkse justitie vervolgd vanwege de waarde van de Chiron.

Eén ding is na dit avontuur voorgoed veranderd bij Mate Rimac: “Mijn vrienden en ik hebben er weer een bizar verhaal bij, maar we laten de sleutels vanaf nu nooit meer in de auto's achter op de fabriek. Dus gok het er maar niet op, het gaat niet nog eens gebeuren!’’

Bedankt voor de tip, Luc!

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