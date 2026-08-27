Bizarre fout met flitspaal in Nederland: geparkeerde auto krijgt snelheidsboetes

Het is in Nederland mogelijk om onterechte boetes te krijgen als je stilstaat dankzij de scanauto. Maar dat je ook een boete kunt krijgen tijdens het parkeren voor te hard rijden, dat is nieuw voor ons.

Het overkomt ene Jordy uit Enschede die zijn verhaal doet achter de betaalmuur van het AD . De 24-jarige Tukker kreeg zes snelheidsboetes verdeeld over een paar maanden terwijl zijn auto [foto ter illustratie red.] geparkeerd stond. Ook zijn buurman krijgt twee keer post van het CJIB met daarin een boete van een eurootje of 80, 90.

Waarom de boetes naar de geparkeerde auto gingen

Logischerwijs willen de Enscheders wel eens weten waar die boetes vandaan komen. Jordy besluit bij het CJIB de flitsfoto op te vragen. Dan wordt duidelijk wat er mis gaat. De flitspaal staat zo op de weg gericht dat ie ook de auto van Jordy op de foto zet. Daardoor moet de software bepalen welk kenteken bij de hardrijdende auto hoort en welke niet.

Blijkbaar kiest de flitscomputer voor de geparkeerde auto. Zonder tussenkomst van een oplettende agent worden de boetes dus naar de verkeerde auto gestuurd. En de hardrijder? Die kan lekker boetes bij elkaar blijven rijden in Enschede. De boete komt toch bij Jordy terecht.

Voor we met z’n allen de Parkweg in Enschede gaan gebruiken als dragracestrip: het OM is inmiddels op de hoogte van het flitsschandaal. Het OM heeft net als de gemeente en het CJIB geen idee wat hier mis heeft kunnen gaan. De flitspaal is er een uit duizenden: het is hetzelfde type als zo’n beetje iedere ander vaste snelheids- of roodlichtcamera in ons land. De flitser is in ieder geval weggehaald en wordt onderzocht. Pas wanneer het euvel is verholpen wordt de flitser teruggezet.

Foto ter illustratie: Boeteregen voor AB-lezer na kopiëren van kenteken

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover