Manthey-kit voor de Porsche Taycan is krankzinnig duur

We schreven gisteren al dat Porsche twee interessante opties heeft toegevoegd op de Taycan: E-Shift en een Manthey Racing-kit. Op dat laatste komen we nog even terug, want we weten nu ook de prijs. En die is ronduit idioot.

Voor de Manthey-kit betaal je – hou je vast – € 116.600. HONDERDZESTIENDUIZENDZESHONDERD EURO. Dat is meer dan de aanschafprijs van een instap-Taycan. Onder de streep komt de prijs van een Taycan Turbo GT met Manthey-kit uit op € 367.400.

Wat krijg je voor dat geld?

Voor dit bedrag krijg je een carbon achtervleugel, een carbon diffuser, een carbon splitter, carbon louvres op de voorschermen en 21 inch aluminium velgen met carbon aerodiscs achter. Verder krijg je grotere remschijven voor, een continu systeemvermogen van 816 pk en zijn het onderstel, de besturing en het sperdifferentieel scherper afgesteld. Een uitgebreid pakket, maar dat mag potverdorie ook wel voor € 116.600.

We vroegen ons gisteren al af wie dit gaat kopen. Met dit prijskaartje is het helemaal een raadsel. Mensen die graag op het circuit willen rijden kopen natuurlijk gewoon een GT3. Die is 800 kg lichter, biedt meer beleving en heeft net zoveel stoelen. En hij is nog goedkoper ook. De enige doelgroep die we kunnen bedenken zijn milieubewuste trackdayliefhebbers, maar we hebben sterke twijfels of deze doelgroep bestaat.

E-Shift

Overigens weten we ook de prijs van E-Shift. Want dat was die andere nieuwe optie, waarmee een versnellingsbak wordt nagebootst, inclusief schakelflippers, schokken bij het schakelen en een toerenbegrenzer. Gelukkig is E-Shift een stuk goedkoper: daarvoor betaal je € 1.032. Wel ben je gedwongen om ook meteen het Sport Chrono-pakket à € 1.452 aan te vinken. Maar goed, dat zijn geen bedragen waar je van schrikt als Porsche-klant.

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