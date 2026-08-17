Nederlandse ambtenaar rijdt 44 (!) keer te hard in dienstauto

Net als je behoefte doen op het trottoir mag je niet te hard rijden in Nederland. En net als dat er toch drollen op de stoep liggen, worden er ook snelheidsovertredingen begaan. Helaas maakt de een het, in beide gevallen, bonter dan de ander. Zelfs als je als ambtenaar bij het Waterschap werkt.

De Rechtbank van Noord-Holland heeft een uitspraak gedaan in een bijzondere zaak. Het gaat om een werknemer van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De man in kwestie was werkzaam als toezichthouder en kreeg in de functie een auto van de zaak (wat voor auto is helaas onbekend). Met die auto ging de ambtenaar niet heel zorgvuldig om.

De werknemer komt onder een vergrootglas te liggen door een andere weggebruiker. Die heeft de dienstauto een verkeersovertreding (wat voor overtreding weten we niet) zien begaan en ging klagen bij het waterschap. Volgens de ambtenaar viel de overtreding wel mee. Dit was genoeg reden voor het Waterschap om zijn rijgedrag te onderzoeken.

De overtredingen

Uit het onderzoek komt naar voren dat de ambtenaar zijn dienstauto ook privé gebruikte. Dat was niet de afspraak. Als hij de auto gebruikte, reed hij graag te hard. Het rapport dat het Waterschap liet opstellen laat zien dat de ambtenaar in tien maanden tijd maar liefst 44 keer met een snelheid van minimaal 120 kilometer per uur heeft gereden, waar 80 of 100 was toegestaan. Ook als ambtenaar mag dat niet.

Wanneer zijn zware rechtervoet ter sprake komt, schrijft de werknemer in een mailtje naar de werkgever: “Ik erken dat mijn gedrag, onder andere met de bedrijfsauto, onacceptabel en onverantwoord is geweest en neem hiervoor de volledige verantwoordelijkheid.” Goed dat hij eerlijk is, maar hij had beter wat minder hard kunnen rijden.

De straf

De rechter beslist dat de werknemer schuldig is. Zijn contract is per 1 augustus 2026 ontbonden en de dienstauto is hij uiteraard ook kwijt. Het onderzoek naar zijn wandaden moet hij uit eigen zak betalen á 7.615,01 euro. Van de andere kant moet Waterschap AGV 1.854,90 euro betalen aan de ontslagen ambtenaar wegens openstaande overuren, maar ook 14.898,45 euro bruto als transitievergoeding. Een doekje voor het bloeden zullen we maar zeggen.

Via De Telegraaf

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