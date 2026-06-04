Duur foutje: Trucker negeert stopstreep en laat Nissan pletten

Het afleveren van een gloednieuwe auto is altijd een feestelijk moment, maar voor een toekomstige Nissan Micra-eigenaar liep dat net even anders. Een autotransporter stond iets te gretig opgesteld voor een opengaande brug in Schiedam. En dat heeft hij geweten ook.

Doordat de vrachtwagen te dicht bij de brug staat, komt het ballastblok tot bij de voorste auto in de rij, een Nissan Micra. "Dat weegt wat hoor, dat ballastblok. Het is echt het contragewicht van de brug", aldus de lokale Havendienst. Een alerte medewerker van de Havendienst zag het drama gebeuren en ramde direct de noodstop van de brug in, maar het kwaad was toen al geschied.

De desbetreffende brug is de Hoofdbrug in de Schiedamse wijk De Gorzen. Een buurtbewoner was er als de kippen bij, maakte foto’s en deelde die op Threads. Op beelden van het incident is te zien dat de Micra de ontmoeting met het Schiedamse staal en beton niet heeft overleefd; de auto is zwaar beschadigd en volledig klem gezet.

Foto: Donderswolkje/Threads

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