Bizarre collectie ter waarde van 38 miljoen gaat onder de hamer

Monterey Car Week is weer in aantocht en dat is voor de rijken der aarde een uitgelezen kans om een exoot te bemachtigen. Of te verkopen. Een verzamelaar doet in één klap een miljoenencollectie van de hand.

Het is geen collectie die in de loop van decennia is opgebouwd, want het zijn allemaal nog vrij recente auto’s. De collectie is door RM Sotheby’s tot de ‘Driver’s Philosophy Collection’ gedoopt. Dat is een behoorlijk misplaatste naam, als je naar de kilometerstanden kijkt. Dit zijn namelijk auto’s waar nauwelijks mee gereden is. Wat nou ‘Driver’s Philosophy’? Desalniettemin zitten er gave auto’s tussen, dus we nemen de hoogtepunten met jullie door.

Ferrari SP3 Daytona

Je kunt van alles vinden van auto’s die als investering worden gekocht, maar de SP3 Daytona is ten minste wel een goede investering. Deze auto kostte nieuw zo’n € 2 miljoen. De huidige waarde van dit gele exemplaar wordt geschat op € 9 tot € 10,5 miljoen. Tel uit je winst! Sowieso was de SP3 Daytona een geniale zet van Ferrari. Ze namen gewoon een LaFerrari, hybride techniek eruit, nieuwe koets en voila, een nieuw model was geboren. En niemand die erover klaagt, want de atmosferische V12 met 829 pk is gewoon geweldig. En je hebt verder geen gedoe met peperdure accu’s die vervangen moeten worden.

Bugatti W16 Mistral

De Mistral hebben we vorige week nog behandeld, omdat het eerste exemplaar in Nederland te zien was. De verzamelaar achter deze collectie heeft ook één van de 99 exemplaren kunnen bemachtigen. Deze is uitgevoerd in Ferrari-rood, of zoals Bugatti het noemt: Italian Red. Met zo’n € 280.000 aan opties, zal de eigenaar zo’n € 5,3 miljoen hebben betaald voor deze auto. Dat gaat hij nu waarschijnlijk weer dubbel en dwars terugkrijgen, want de verwachte opbrengst is 6,5 tot 8,5 miljoen.

Pagani Huayra Roadster Executor

Een unieke Pagani is een pleonasme, maar deze Pagani is net ietsje unieker dan de meeste. Dit is namelijk de enige Huayra Roadster met een handbak. Dat past natuurlijk helemaal bij de rijdersfilosofie van deze collectie. Daarom staan er ook flink wat kilometers op, oh nee wacht… er staat 85 kilometer op de klok. Deze Pagani moet goed zijn voor zo’n 4,4 tot 6 miljoen.

Aston Martin Valkyrie Spider

Het is heel gaaf dat Aston Martin de Valkyrie heeft gebouwd met een compleet nieuwe Cosworth V12, maar het is toch een auto waar je niet zoveel aan hebt. De Valkyrie is eigenlijk te extreem en te onbetrouwbaar om te gebruiken op de openbare weg. En als investering is het ook een lastige auto. De nieuwprijs inclusief belastingen en opties lag waarschijnlijk ergens rond de vier miljoen. RM Sotheby’s verwacht dat de auto nu twee jaar later 3,3 tot 3,75 miljoen gaat opbrengen. Dat lijkt dus geen winstgevende exercitie te worden. En plezier heeft de eigenaar er ook niet van gehad, met 136 kilometer op de teller.

McLaren P1 GT Lanzante

De McLaren P1 kennen we allemaal, maar kennen we ook de P1 GT? Dit is een P1 GTR die door Lanzante straatlegaal is gemaakt. Dat hebben ze met wel meer exemplaren gedaan, maar de P1 GT heeft ook een longtail, een roofscoop en een andere spoiler. Dit alles is geïnspireerd op de F1 GT Longtail. Heel gaaf. Grappig genoeg heeft deze auto – die dus helemaal niet bedoeld was voor de straat – meer kilometers dan de meeste andere auto’s uit deze collectie, namelijk 8.825 kilometer. Al kan het ook zijn dat die kilometers door iemand anders zijn gemaakt. Want we krijgen sterk de indruk dat meneer de verzamelaar überhaupt niet van rijden houdt.

McLaren Solus GT

Bijna alle moderne McLarens zijn voorzien van een V8, maar deze Solus GT heeft een verrassing onder de kap. Deze McLaren heeft een heuse V10. En wat voor eentje: een atmosferische 5,2 liter V10 die meer dan 10.000 toeren kan draaien en 829 pk levert. Het enige nadeel: je mag er niet mee de openbare weg op. Maar wie weet kan Lanzante daar iets aan veranderen. Dit is een buitenkansje, want er zijn slechts 25 exemplaren gebouwd van de Solus GT. Prijskaartje? Zo’n € 2,2 tot 2,6 miljoen.

McLaren Elva

Nog eentje in de categorie ‘slechte investering’: de McLaren Elva. McLaren raakte deze auto aan de straatstenen niet kwijt. Op de occasionmarkt valt de waarde ook tegen, ondanks het feit dat er maar 149 gebouwd zijn (minder dan oorspronkelijk gepland). In een poging de auto wat couranter te maken kwam er later nog een versie met voorruit, maar dat heeft deze Elva niet. De verwachtte opbrengst is € 1,05 tot 1,3 miljoen, terwijl de nieuwprijs rond de € 1,7 miljoen was. McLaren’s zijn nu eenmaal geen Ferrari’s.

Porsche 911 European RS by Thornley Kelham

Nee, dit is geen Singer, maar een restomod van de Britse restauratietoko Thornley Kelham. Dit is een vreemde eend in deze verzameling, want deze auto dateert in de basis uit 1972. Wel is de auto grondig gemoderniseerd door Kelham. De auto is voorzien van een 4,0 liter motor, gebaseerd op het blok van de 993. Deze kan 9.000 toeren draaien en produceert zo’n 425 pk. Een flinke upgrade ten opzichte van de 165 pk die de auto origineel leverde. Ook de rest van de auto is grondig verbouwd: Thornley Kelham heeft meer dan 6.000 uur in dit project gestoken. Met een verwachte opbrengst van € 400.000 tot € 650.000 ben je in ieder geval goedkoper uit dan met een Singer.

En meer

Dit was nog niet alles. Zo hebben we een Bugatti Chiron Sport, een McLaren Senna GTR en een 765LT niet eens behandeld. In totaal bevat de collectie 17 auto’s die samen zo’n 38 miljoen (!) waard zijn. We zouden ook nog uit kunnen rekenen hoeveel winst of verlies de eigenaar waarschijnlijk gaat maken, maar dat is te veel moeite. Bovendien is het natuurlijk nog maar afwachten wat de auto’s daadwerkelijk opbrengen.

Ben je zelf niet in de positie om mee te bieden? Laat dan even weten in de reacties welke auto jij het liefst mee naar huis zou nemen als je er eentje cadeau kreeg.

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