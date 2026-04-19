Bizarre crash Nürburgring eist leven 66-jarige coureur

Ondanks de potentiële gevaren tijdens autoraces, gebeurt het gelukkig niet vaak meer dat iemand omkomt. Helaas is het toch wederom gebeurd tijdens de Nürburgring 24h Qualifiers-race gisteren. Na een crash die al vrij snel heftiger bleek dan de meesten, werd ook bekend dat de 66-jarige Juha Miettinen de klap niet heeft overleefd.

Voor Nederlandse autosportfans kan het zijn dat de voorbereidingen op de Nürburgring 24-uursrace extra interessant zijn aangezien Max Verstappen meerijdt in een Mercedes-AMG GT. Voor wie voor de kwalificatierace gisteren aan de buis gekluisterd zat, werd het al snel een zwarte dag. De race was zo'n 25 minuten jong toen deze stilgelegd werd vanwege een zware crash. Hierbij waren zeven auto's betrokken en de situatie was al snel ernstig.

Juha Miettinen

Eén van de betrokkenen was de 66-jarige Juha Miettinen, een Finse amateurcoureur die meereed in een BMW 325i. Waar de andere coureurs succesvol uit de gecrashte auto's verwijderd konden worden en de crash overleefd hebben, werd rond 20:00 duidelijk dat pogingen om Miettinen te redden niet succesvol bleken. De coureur is nog levend uit de auto gehaald, maar overleed kort daarna. Miettinen was een echte 'Ring-fanaat die veel vaker in actie kwam met de BMW 325i (E90), maar op zijn Instagram zien we ook dat hij als levensgenieter in Finland in een Porsche 356 te vinden was. Een tragisch verhaal.

Max Verstappen reageert

Zoals gezegd stond deze kwalificatierace voor de Nürburgring 24h wellicht op je radar omdat Max Verstappen meerijdt. Niet hij, maar zijn teamgenoot reed toen het ongeluk gebeurde. Toch heeft Max gereageerd op Instagram door zijn schok te uiten en te beseffen dat dat dit de gevaarlijke kant van de autosport is. Hij stuurt zijn condoleances richting de familie van Miettinen.

Voor zover bekend is het ongeluk ontstaan door een olievlek op het circuit. Logischerwijs zorgt dat voor gripverlies op hoge snelheid waarmee de auto compleet onvoorspelbaar wordt. Vandaar dat zeven auto's op dezelfde plek van het circuit af schoten en je dus niet meer zelf in de hand hebt met welke kracht dit gebeurt. Onder die omstandigheden werd de crash Miettinen fataal. Na het staken van de race gezien de ernst van de situatie, is na de bevestiging van Miettinen's overlijden de race permanent gestaakt.

Met een minuut stilte van tevoren ter nagedachtenis aan Miettinen wordt de actie vandaag hervat, met de geplande vier uur racen die gister ook had moeten plaatsvinden vanaf 13:00.