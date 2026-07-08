Vergeet EV-hypercars: Bizzarrini bouwt een V8-droomauto met handbak!

Ieder nieuw automerk uit een bepaald deel van de wereld maakt tegenwoordig een sport-, super- of hypercar. Je bedenkt gewoon een weinigzeggende vloeiende koets met carbon delen, een gigantische achtervleugel, dikke diffuser en een 1.000+ pk elektro-aandrijflijn. Woehoe. Veel leuker wordt het bij projecten als de Bizzarrini 5300 Aperta Lusso.

Het herrezen Bizzarrini gaat met deze auto verder waar het legendarische ontwerpduo Giotto Bizzarrini en Giorgetto Giugiaro van droomde in de jaren ‘60. De twee Italianen wilden een open versie van de 5300 GT . Die tekeningen verdwenen echter in de archieven toen het merk in 1969 de deuren sloot. Tot nu. Bizzarrini bouwt een exclusieve serie van slechts tien stuks van deze Aperta.

Van buiten schreeuwt de Bizzarrini jaren ‘60, maar onderhuids is hij helemaal bij de tijd. De koets is bijvoorbeeld al gemaakt uit één gigantisch stuk carbon-composiet, gemonteerd op een semi-monocoque chassis. Om de cabrio stijf te maken is een verstevigingsconstructie van luchtvaart-kwaliteit staal in de transmissietunnel verwerkt. In plaats van een klunzig stoffen cabriodak krijg je twee losse carbon targa-panelen die je in je eentje moeiteloos kunt demonteren en opbergen in de kofferbak.

Geen EV, maar een V8!

Het zou heilingsschennis zijn als Bizzarrini een elektro-aandrijflijn in deze exclusieve auto zou leggen. Gelukkig is dat ook niet het geval. Onder de ellenlange motorkap ligt de 5.3-liter Small Block V8 van Chevrolet/Corvette. Het motorblok ligt volledig achter de vooras (front-mid opstelling) voor de gewichtsverdeling en is lekker hoorbaar door een handgemaakt Inconel-uitlaatsysteem met actieve kleppen. Om de motor betrouwbaar en bruikbaar te maken zijn de Weber-carburateurs vervangen door moderne poortinjectie. Het injectiesysteem is echter zo ontworpen dat het er nog steeds uitziet als de oude Webers.

De achtcilinder produceert 400 pk. Geen overdaad aan vermogen zoals je van moderne supercars gewend bent, maar dat is dus precies het punt. Je kunt bijvoorbeeld alsnog een topsnelheid boven de 280 km/u aantikken. Schakelen doe je zelf met een mechanische en korte pook via vijftrapshandbak van Tremec (zestraps optioneel). De rijhulpjes zijn vervolgens een mix van vroeger en nu. Er zit bijvoorbeeld wel een sperdiff op en een stuurbekrachtiging via een tandheugel-systeem, maar geen rembekrachtiging op de geventileerde Alcon/Brembo-schijven.

Het interieur

Bizzarrini sloeg voor de aankleding de handen ineen met het modehuis Zegna. Het resultaat is een cockpit vol met het fijnste leder en exclusieve Zegna-stoffen. Het instrumentenpaneel is opgetrokken uit één massief stuk Europees esdoornhout. Er is ook plaats voor modern comfort, maar daar zie je niks van als je in de cabine zit en naar het dashboard kijkt vol tuimelschakelaar en meters. Bizzarrini verwerkt bijvoorbeeld airconditioning, een weggestopt audiosysteem met Apple CarPlay, MagSafe-opladers voor je telefoon en frameless ruiten met moderne, waterdichte afdichtingen in de auto.









Het allereerste exemplaar is al klaar en zie je op de foto’s. Hij heet de Bizzarrini 5300 Aperta Lusso 'La Dolce Vita' en is gespoten in Azzurro Gaia, een lichtblauwe metallic lak met een gouden glinstering, geïnspireerd op het water van de Ligurische zee. Er worden er in eerste instantie dus maar 10 van gebouwd. Pas in 2027 komen er eventueel nieuwe productieplekken vrij.

De prijs van de Bizzarrini 5300 Aperta Lusso is alleen voor de oprecht geïnteresseerden die het zich kunnen veroorloven. Eerdere Corsa Revival-modellen gingen voor zo’n 2,5 tot 3 miljoen euro voordat de fiscus aanklopte. In die richting moet je denken.

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