Let op: Dit weekend is er een extra Zwarte Zaterdag!

Ondanks dat de zomervakantieperiode nog ver weg is kunnen we het vandaag - 21 april - al hebben over een zwarte zaterdag. Komend weekend vindt de eerste enorm drukke dag op de weg al plaats voor vakantiegangers in (de richting van) Italië.

Hiervoor waarschuwt Wegenvignetten.nl . Zij verwachten een topdrukte in het weekend van 24 tot en met 26 april op de weg naar en in Italië. ‘’Tijdens Pasen zaten de Italiaanse campings rondom de bekende meren vol zaten. Wie last-minute weg wil tijdens de meivakantie, komt dan ook bedrogen uit én kan file verwachten. Het belooft komende zaterdag een heuse ‘Zwarte zaterdag’ op de Italiaanse wegen te worden.’’, lezen we.

Waarom is het dit weekend zo druk in Italië?

Gaan er ineens zoveel Nederlanders en Duitsers meivakantie vieren in Italië of wat is er aan de hand? Volgens de vignettenwebsite ligt het probleem vooral bij de Italianen zelf. ‘’Door de goede weersvoorspellingen en geopolitieke onzekerheid kiezen zij massaal voor een vakantie in eigen land’’, schrijft de website. Dit weekend begint er de meivakantie waardoor extra drukte wordt voorspeld. Alsof dat niet genoeg is, vieren de Italianen op 25 april hun festa della Libertà, oftewel Bevrijdingsdag. Daardoor gaan nog meer Italianen de weg op.

Drukke Italiaanse wegen betekenen direct nog een probleem: lange files bij tolpoortjes. Ook op weg naar Italië kun je vast komen te staan. Tijdens Pasen liepen de wachttijden bij de Gotthardtunnel al fors op, zelfs buiten de spits. Wegenvignetten.nl verwacht voor de meivakantie een vergelijkbare chaos: "Bereid je voor op een reis die doet denken aan de beruchte zwarte zaterdagen. Zorg dat je vignetten en reserveringen op orde zijn voordat je vertrekt." Op de bonnefooi naar een Italiaanse camping rijden, wordt afgeraden. Je komt dan waarschijnlijk voor een gesloten slagboom te staan. Vertrek je dit weekend toch naar Italië? Dan wensen we je veel succes onderweg en alvast een prettig vakantie!