Blijf hier de komende maand weg in Nederland, ik herhaal, blijf weg!

Ligt het aan mij of ligt het Nederlandse asfalt er slechter bij dan ooit? We horen doodgegooid met berichten over wegonderhoud door Rijkswaterstaat. Zo ook vandaag weer. RWS kondigt een aantal grote onderhoudsacties aan die behoorlijk wat invloed gaan hebben op de doorstroming van ons verkeer.

Je moet op meerdere plekken in het land wegblijven in de maand mei, maar vooral Utrecht wordt de komende tijd geraakt asfaltservice. Zo gaat de A27 richting Utrecht dit weekend tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen helemaal dicht. Een weekend later, het Hemelvaartweekend, is de A27 tussen Lunetten en Everdingen ook dicht, maar dan richting Breda. Het onderhoud vindt plaats van woensdag 13 mei 22.00 tot maandag 18 mei 05.00 uur en zorgt voor een extra reistijd van maximaal 30 minuten.

Ook op de A2 richting Utrecht wordt ook aan de weg gewerkt tussen de knooppunten Everdingen en Oudenrijn . Dit gebeurt van 1 tot en met 4 en 8 tot en met 11 mei. Hier kan de extra tijd die je onderweg bent oplopen tot een uur.

Extra pijnlijk: deze werkzaamheden vallen samen met het onderhoud aan de A12 richting Den Haag. Die is in dezelfde weekenden dicht, specifiek tussen knooppunt Oudenrijn en de aansluiting op de N11 bij Bodegraven . Houd rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Samen met het onderhoud aan de A2 zorgt dit voor extra drukte in de regio Utrecht.

Nog meer grootschalige wegwerkzaamheden

Ook iets hogerop, op de A9 tussen Alkmaar en Amstelveen , staat er personeel te klussen aan het wegdek. In beide richting kun je blijven rijden, maar dan wel over versmalde rijstroken. Hier geldt een maxiumsnelheid van 70 km/u. De reparaties beginnen op 14 mei en houden aan tot 15 juni, met pauzes tussendoor uiteraard. De exacte afsluitingsmomenten vind je bij Rijkswaterstaat . Je moet rekening houden met 30 tot 60 minuten meer reistijd.

Advies RWS: check je route!

En zo zijn er nog tal van plekken in het land waar aan de weg wordt geklust. Daarom geeft Rijkswaterstaat het volgende advies. ‘’Je doet er goed aan om voor vertrek alle actuele werkzaamheden te checken. Uiteraard kan ook door onvoorziene incidenten zoals een ongeval op pechgeval extra reistijd ontstaan. Check daarom voor vertrek de actuele verkeerssituatie .’’

Foto: © Rijkswaterstaat | Harry van Reeken