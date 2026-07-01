Blijf maar gewoon weg van álle wegen in Nederland

Het wordt druk op de weg. Niet een beetje druk, maar heel erg druk. Zegt Rijkswaterstaat en dan is het waar. Toch?

Het is inmiddels juli geworden en je weet wat dat betekent, zomervakantie. Naast zon, zee, soa's en bungalowtenten betekent het ook nog iets anders. Files inderdaad. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de komende drie vrijdagen extra druk worden, omdat de zomervakantie steeds in een andere regio begint. Komend weekend is het de beurt aan Noord, een week later volgt Zuid en daarna mag ook Midden de koffers in de auto schuiven.

Daardoor begint de vrijdagmiddagspits waarschijnlijk al ruim voor de gebruikelijke tijd. Niet alleen omdat half Nederland richting Frankrijk, Duitsland of Italië vertrekt, maar ook omdat er onderweg weer volop aan de weg wordt gewerkt.

Alsof dat nog niet genoeg is, krijgen vakantiegangers richting Duitsland ook te maken met grenscontroles. En in Zeeland verwacht Rijkswaterstaat extra drukte op de N57 en N59, de bekende routes richting de Zeeuwse kust.

Wie denkt slim te zijn door een dag later te vertrekken, heeft trouwens ook niet per se geluk. Op zaterdag 4 juli wordt "zeer ernstige verkeershinder" verwacht rond Utrecht. Extinction Rebellion heeft voor die dag opnieuw een demonstratie aangekondigd op de A12. Dat valt precies samen met werkzaamheden aan de A12 én de A27.

Daarom, ga lekker vliegen en blijf maar gewoon weg van alle wegen in Nederland. Scheelt een hoop stress.

Of misschien toch niet...

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