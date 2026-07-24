Blijf vanaf vanavond weg van Rotterdam, ik herhaal...

Een paar weken geleden moesten we al waarschuwen om weg te blijven van Rotterdam, nu is het weer tijd voor een waarschuwing. De A20 gaat namelijk vanaf vanavond opnieuw dicht.

Eerder deze maand ging de A20 dicht richting Hoek van Holland, van 3 tot en met 17 juli. De andere kant bleef nog wel open, maar je mocht maximaal 70 rijden op een versmalde rijbaan. Dat was dus ook prut met peren.

Vandaag worden de rollen omgedraaid. Voor deze afsluiting had collega Robbie in het vorige artikel al gewaarschuwd, maar bij deze nog even een reminder, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Vanaf vanavond 22.00 gaat de A20 dicht in de richting van Gouda, tussen Kleinpolderplein en Terbregseplein. De andere kant op is er een rijstrooksversmalling en een maximumsnelheid van 70.

Deze afsluiting duurt tot vrijdag 7 augustus vijf uur ‘s ochtends. Daarna is het leed nog niet geleden, want in september gaat de A20 nog een keer dicht richting Gouda en Rijkswaterstaat heeft voor april 2027 nog afsluitingen in petto. Maar goed, het is allemaal voor de goede zaak: straks rijd je weer over een mooi biljartlaken.

Foto: C63 Black en Huracán op de A20, gespot door @rubenpriest

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