Blijf volgende week weg uit Amsterdam! Ik herhaal...

We zouden er bijna een permanent advies van kunnen maken, blijf weg uit Amsterdam! Ik herhaal, blijf weg uit Amsterdam! Ook volgende week is het weer bal aan de zuidkant van Amsterdam. Deze keer niet alleen in een weekeinde, maar bijna een hele week!

Van dinsdag 12 mei 22.00 uur in de avond tot maandag 18 mei 05.00 uur in de ochtend zijn de Rijksweg A4 en de Rijksweg A10 Zuid op meerdere momenten (deels) afgesloten. Dit komt omdat er wordt gewerkt aan treinstation Amsterdam Zuid! Dus de weg zelf wordt er niet eens beter van!

Uur extra reistijd

De zuidkant van Amsterdam wordt verkeerstechnisch dus een grote puinhoop. Je moet omrijden via de A5, de A9 en de A2. Rijkswaterstaat geeft aan dat er rekening gehouden moet worden met een extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Er staan overal borden en informatiepanelen om de omleidingsroutes aan te geven. Wij zijn ook de beroerdste niet dus we zetten het kaartje met de omleidingsroutes van Rijkswaterstaat met veel plezier hieronder:

Details

Wens je toch niet helemaal weg te blijven uit 020, dan hebben we uiteraard ook nog even alle details voor je. Van dinsdag 12 mei 22.00 tot donderdag 14 mei 05.00 uur is de A4 dicht tussen de knooppunten Badhoevedorp en De Nieuwe Meer voor het verkeer vanuit de richtingen Schiphol en Amstelveen. Deze afsluiting van de A4 geldt ook in het weekend van zaterdag 16 mei 22.00 tot maandag 18 mei 05.00 uur.

Van dinsdag 12 mei 22.00 tot donderdag 14 mei 05.00 zijn er overdag (woensdag 13 mei) maar twee rijstroken beschikbaar op de buitenring van de A10 Zuid, richting de A1 en de A2. ’s Avonds en ‘s nachts is er slechts een rijstrook open.

Ook van zaterdag 16 mei 22.00 tot maandag 18 mei 05.00 zijn er op de A10 Zuid buitenring overdag (zondag 17 mei) maar twee rijstroken open. ‘s Avonds en ‘s nachts is dat een rijstrook.

Dan pak ik de trein wel

Nou nee. Er wordt namelijk zoals gezegd gewerkt aan Station Amsterdam Zuid en ook aan de toekomstige Vivaldipassage ten oosten van het station. Ter hoogte van de huidige stationspassage wordt een bouwkuip aangelegd om later deze passage te kunnen verbouwen. Ook wordt een deel van het dak van de Vivaldipassage geplaatst.

Om het dakdeel op zijn plek te schuiven moeten alle treinsporen tijdelijk wijken. Om die reden is er van woensdag 13 mei tot en met zondag 17 mei geen treinverkeer mogelijk van en naar station Amsterdam Zuid. De metro rijdt wel. Vanaf maandag 18 mei rijden de treinen weer volgens de normale dienstregeling.

Kortom, blijf maar gewoon weg uit Amsterdam! Ik herhaal, blijf weg uit Amsterdam!

