Blijf weg, ik herhaal: blijf weg van… alle wegen

De laatste dagen lijkt het er steeds meer op dat we richting het weekend te maken gaan krijgen met extreem warm weer. Gisteren gold het hitteprotocol nog voor zes provincies. Nu heeft Rijkswaterstaat (RWS) het protocol afgekondigd voor alle provincies.

Blijf weg!!

Waarom het hitteprotocol door Rijkswaterstaat ingesteld is, komt onder andere door het feit dat gestrande reizigers zo snel mogelijk van de weg gehaald moeten worden. De pechhebbende moeten dan naar een veilige locatie met voorzieningen gebracht moeten worden, voordat deze bezwijkt aan een aan hitte gerelateerde kwaal. Een extra taak die Rijkswaterstaat dus moet vervullen op de wegen die het beheert, dus de meeste snelwegen en een aantal N-wegen. Minder mensen op de weg, is minder kans op pechgevallen en voor RWS dus beter behapbaar om mensen veilig te houden.

Dat het de instantie het protocol niet om niets uitrolt, is te zien op de op het eerste gezicht bijzondere website Rijkswaterstaatstrooit.nl . Daar kun je vinden hoe warm het wegdek kan worden. Op deze woensdagochtend voor 09.00 uur was de temperatuur op meerdere plekken al opgelopen tot boven de 30 graden. Bij hoge temperaturen kan zelfs het wegdek 50 graden worden. Vloerverwarming is er niets bij.

Wat kun je wel doen?

Wanneer je toch in een situatie terechtkomt waarin je moet wachten op hulp terwijl je auto ermee opgehouden is, kun je een paar dingen doen. Ten eerste: bel meteen pechhulp, tijdens zo’n hitteprotocol kunnen zelfs weginspecteurs van RWS je meenemen zodat je niet op het warme asfalt levend gekookt wordt. Ten tweede: ondanks dat het een open deur is, ga zo snel mogelijk van het asfalt af en blijf dus niet bij de auto staan. Dat is alleen maar gevaarlijker. Ten derde: gebruik een paraplu als parasol als je er een in de auto hebt liggen, zodat de zon niet rechtstreeks op je schijnt.

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