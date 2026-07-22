Blijf weg uit Amsterdam. Ik herhaal, blijf weg uit Amsterdam!

Ga je de komende weken met de auto naar Amsterdam? Dan is het verstandig om daar nog eens heel goed over na te denken. Moest sowieso al, maar nu nog meer.

Want je verwacht het niet, rond de hoofdstad wordt deze zomer op meerdere plekken tegelijk gewerkt, met flinke afsluitingen, omleidingen en de nodige vertragingen als gevolg. De grootste ellende zit bij de Amstelveenseweg. De onderdoorgang onder de A10 Zuid is volledig afgesloten voor auto's, motoren en brommers en blijft dat nog tot 17 augustus. De afsluiting is nodig voor de verbreding van de A10 Zuid als onderdeel van het Zuidasdok-project. Verkeer moet omrijden via de A10 of de A4.

Alsof dat nog niet genoeg is, is ook de A1 tussen knooppunt Eemnes en Muiderberg richting Amsterdam nog tot 17 augustus afgesloten vanwege groot onderhoud. Automobilisten vanuit het oosten moeten daardoor rekening houden met flinke omleidingen en extra reistijd.

Ook binnen de stad wordt volop gewerkt. Zo is onder meer de Beethovenstraat langdurig afgesloten voor autoverkeer en zijn er op meerdere plekken rond de Zuidas werkzaamheden aan tunnels, viaducten en de ringweg. Daardoor is de kans groot dat het verkeer zich verplaatst naar andere routes, waar het vervolgens weer drukker wordt. Met andere woorden, je mág er 30, maar zelfs die kruipsnelheid haal je niet.

Kortom: moet je de komende weken niet per se met de auto in Amsterdam zijn, dan kun je de stad misschien beter even links laten liggen. Moet je er toch naartoe, check dan vooraf je route en houd rekening met extra reistijd.

Of ga met de tram, zoals de jongetjes op de foto hierboven, kan ook natuurlijk.