Blijf weg uit België! Ik herhaal, blijf weg uit België!!

Als je niet wegblijft, moet je niet zeggen dat wij je niet gewaarschuwd hebben...

Het is natuurlijk altijd gezellig bij onze zuiderburen. Goed eten, lekker bier en benzine die doorgaans een stuk goedkoper is dan bij ons. Maar wie binnenkort met de auto naar België gaat, kan bij terugkomst zomaar een onaangename verrassing krijgen. En dan hebben we het niet over de kwaliteit van het Belgische wegdek.

De Belgen hebben namelijk een nieuw speeltje geïnstalleerd waarmee ze automobilisten behoorlijk nauwkeurig in de gaten kunnen houden. En het vervelende is dat je er helemaal niets van merkt als je de klos bent.

Je merkt er helemaal niets van

Het gaat om een nieuwe superflitser bij de Kennedytunnel op de Antwerpse Ring, in de richting van Nederland. Daar mag je maximaal 70 km/u rijden en sinds deze week wordt dat gecontroleerd door een nieuwe radarflitser. Het apparaat werkt met infrarood en controleert alle rijstroken tegelijk. Geen felle lichtflits dus, maar mogelijk wel een envelop uit België op de deurmat.

En het apparaat heeft nog een paar handige trucjes. De radar kan meerdere auto's tegelijkertijd volgen en hun snelheid meten, ook als ze naast elkaar rijden. Bovendien heeft de flitser geen meetlussen in het asfalt nodig en werkt hij gewoon in het donker. Ook handig voor de Belgen is dat één apparaat alle rijstroken kan controleren, waar vroeger twee flitspalen voor nodig waren.

De snelheidslimiet van 70 km/u is overigens niet nieuw. Die geldt er al jaren, maar vanwege de slechte staat van het wegdek is de beperking richting Nederland inmiddels 24 uur per dag van kracht. Ook midden in de nacht dus. De nieuwe flitser vervangt twee oudere exemplaren en heeft geen meetlussen in het asfalt meer nodig.

Of het apparaat meteen een goudmijn wordt, is nog maar de vraag. Met zo'n 150.000 voertuigen per dag staat het verkeer rond de Kennedytunnel regelmatig muurvast. Een stukje verderop, bij Deurne, weten ze overigens al hoe lucratief flitsen kan zijn. Daar werden vorig jaar 116.000 automobilisten betrapt, goed voor zo'n 8 miljoen euro aan boetes.

En dan komt er mogelijk ook nog een heffing voor personenauto's op de Belgische wegen bij. Die plannen zijn nog niet ingevoerd, maar het vooruitzicht maakt een autoritje naar onze zuiderburen er niet bepaald aantrekkelijker op.

Dus we denken dat we wel een plausibel punt hebben nu. Dus, BLIJF WEG UIT BELGIË! IK HERHAAL, BLIJF WEG UIT BELGIË!!