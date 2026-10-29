Blijf weg uit Den Haag, ik herhaal, blijf weg!!

Afgelopen dinsdag stond de grootste avondspits van Nederland in 2026 . Heb je hem gemist? Ga dan gerust eens met de auto naar Den Haag.

Uit een onderzoekje van ParkBee blijkt dat Den Haag met afstand de filehoofdstad van ons land is. De parkeerapp combineerde gegevens over filepercentages, vertragingen, gemiddelde snelheden, wegafsluitingen en verkeersintensiteit tot een index. Daar steekt Den Haag er met kop en schouders bovenuit.

Met een totale indexscore van 79 op 100 voert Den Haag de ranglijst van steden met de meeste verkeershinder op eenzame hoogte aan. Het gemiddelde filepercentage bedraagt er maar liefst 50,5 procent; meer dan de helft van de tijd sta je er dus de achterkant van je voorganger te bewonderen.

Waarom sta je zoveel in de file in Den Haag?

De reden achter deze twijfelachtige eer is de drukte in de Hofstad. Met 2.762 auto's per dag verwerkt Den Haag de hoogste verkeersintensiteit op de weg van Nederland. De gemiddelde snelheid zakt er in de stad naar een tergende 25,4 kilometer per uur. Over een lullig ritje van tien kilometer doe je al snel 23 minuten en 37 seconden.

Deze steden moet je ook vermijden

Eindhoven pakt met een index van 71,4 de zilveren medaille. De Lichtstad kampt met een filepercentage van 43,9 procent en opvallend veel wegafsluitingen: maar liefst 1.117 stuks in 2026. Utrecht volgt op plek drie (index 66,7). Hoewel het filepercentage er met 39,8 procent mee lijkt te vallen, spant de Domstad de kroon qua opbrekingen: 1.372 geregistreerde wegafsluitingen zorgen er voor dagelijkse omleidingsstress. Dat zijn er ruim vijftien keer zoveel als in Haarlem, waar slechts 89 afsluitingen telt.

‘En Amsterdam dan?’, kun je denken. En inderdaad, als je kijkt naar puur tijdverlies tijdens de spitsuren, spant Amsterdam de kroon. Hoewel de hoofdstad in de gewogen index 'slechts' vijfde staat, verliezen automobilisten er jaarlijks gemiddeld 97 uur in de spits! Dat is nog eens twee uur meer dan in Den Haag. Met een krakende gemiddelde snelheid van 22,7 kilometer per uur krop je in Amsterdam het langzaamst voort van heel Nederland. Tien kilometer afleggen kost je daar ruim 26 minuten. Dit is hoe de vijftien onderzochte steden scoren.

Stad Gemiddelde file Index Gemiddelde snelheid Aantal wegafsluitingen (2026) Intensiteit (auto's p/d) Tijdverlies in de spits 1. Den Haag 50,5 procent 79 25,4 km/u 428 2.762 95 uur 2. Eindhoven 43,9 procent 71,4 31,8 km/u 1.117 2.222 72 uur 3. Utrecht 39,8 procent 66,7 37,1 km/u 1.372 2.330 58 uur 4. Rotterdam 42,6 procent 64,3 31,1 km/u 760 1.647 70 uur 5. Amsterdam 45,7 procent 62,9 22,7 km/u 388 1.935 97 uur 6. Apeldoorn 42,8 procent 57,1 32,8 km/u 222 1.338 60 uur 7. Leiden 30,5 procent 50 45,1 km/u 1.285 1.970 37 uur 8. Zwolle 30,6 procent 49,5 49,9 km/u 545 1.822 34 uur 9. Arnhem 37,0 procent 48,1 38,4 km/u 262 2.431 52 uur 10.= Den Bosch 30,9 procent 45,2 47,0 km/u 484 1.772 42 uur 10.= Breda 37,1 procent 45,2 37,2 km/u 101 1.600 52 uur 10.= Tilburg 33,0 procent 45,2 43,6 km/u 91 1.844 38 uur 13. Haarlem 42,2 procent 41,9 30,8 km/u 89 1.054 63 uur 14. Nijmegen 38,2 procent 41 28,4 km/u 208 805 66 uur 15. Groningen 27,2 procent 32,4 44,8 km/u 1.102 1.179 29 uur

Mocht je dus een afspraak in Den Haag hebben: neem de trein, pak een e-bike of zeg de afspraak gewoon af. Scheelt weer een paar uur van je leven in de bumper-aan-bumper-polonaise!

Bron: ParkBee

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