Blijf weg uit Den Haag, ik herhaal, blijf weg!!
Afgelopen dinsdag stond de grootste avondspits van Nederland in 2026. Heb je hem gemist? Ga dan gerust eens met de auto naar Den Haag.
Uit een onderzoekje van ParkBee blijkt dat Den Haag met afstand de filehoofdstad van ons land is. De parkeerapp combineerde gegevens over filepercentages, vertragingen, gemiddelde snelheden, wegafsluitingen en verkeersintensiteit tot een index. Daar steekt Den Haag er met kop en schouders bovenuit.
Met een totale indexscore van 79 op 100 voert Den Haag de ranglijst van steden met de meeste verkeershinder op eenzame hoogte aan. Het gemiddelde filepercentage bedraagt er maar liefst 50,5 procent; meer dan de helft van de tijd sta je er dus de achterkant van je voorganger te bewonderen.
Waarom sta je zoveel in de file in Den Haag?
De reden achter deze twijfelachtige eer is de drukte in de Hofstad. Met 2.762 auto's per dag verwerkt Den Haag de hoogste verkeersintensiteit op de weg van Nederland. De gemiddelde snelheid zakt er in de stad naar een tergende 25,4 kilometer per uur. Over een lullig ritje van tien kilometer doe je al snel 23 minuten en 37 seconden.
Deze steden moet je ook vermijden
Eindhoven pakt met een index van 71,4 de zilveren medaille. De Lichtstad kampt met een filepercentage van 43,9 procent en opvallend veel wegafsluitingen: maar liefst 1.117 stuks in 2026. Utrecht volgt op plek drie (index 66,7). Hoewel het filepercentage er met 39,8 procent mee lijkt te vallen, spant de Domstad de kroon qua opbrekingen: 1.372 geregistreerde wegafsluitingen zorgen er voor dagelijkse omleidingsstress. Dat zijn er ruim vijftien keer zoveel als in Haarlem, waar slechts 89 afsluitingen telt.
‘En Amsterdam dan?’, kun je denken. En inderdaad, als je kijkt naar puur tijdverlies tijdens de spitsuren, spant Amsterdam de kroon. Hoewel de hoofdstad in de gewogen index 'slechts' vijfde staat, verliezen automobilisten er jaarlijks gemiddeld 97 uur in de spits! Dat is nog eens twee uur meer dan in Den Haag. Met een krakende gemiddelde snelheid van 22,7 kilometer per uur krop je in Amsterdam het langzaamst voort van heel Nederland. Tien kilometer afleggen kost je daar ruim 26 minuten. Dit is hoe de vijftien onderzochte steden scoren.
Stad
Gemiddelde file
Index
Gemiddelde snelheid
Aantal wegafsluitingen (2026)
Intensiteit (auto's p/d)
Tijdverlies in de spits
1.
Den Haag
50,5 procent
79
25,4 km/u
428
2.762
95 uur
2.
Eindhoven
43,9 procent
71,4
31,8 km/u
1.117
2.222
72 uur
3.
Utrecht
39,8 procent
66,7
37,1 km/u
1.372
2.330
58 uur
4.
Rotterdam
42,6 procent
64,3
31,1 km/u
760
1.647
70 uur
5.
Amsterdam
45,7 procent
62,9
22,7 km/u
388
1.935
97 uur
6.
Apeldoorn
42,8 procent
57,1
32,8 km/u
222
1.338
60 uur
7.
Leiden
30,5 procent
50
45,1 km/u
1.285
1.970
37 uur
8.
Zwolle
30,6 procent
49,5
49,9 km/u
545
1.822
34 uur
9.
Arnhem
37,0 procent
48,1
38,4 km/u
262
2.431
52 uur
10.=
Den Bosch
30,9 procent
45,2
47,0 km/u
484
1.772
42 uur
10.=
Breda
37,1 procent
45,2
37,2 km/u
101
1.600
52 uur
10.=
Tilburg
33,0 procent
45,2
43,6 km/u
91
1.844
38 uur
13.
Haarlem
42,2 procent
41,9
30,8 km/u
89
1.054
63 uur
14.
Nijmegen
38,2 procent
41
28,4 km/u
208
805
66 uur
15.
Groningen
27,2 procent
32,4
44,8 km/u
1.102
1.179
29 uur
Mocht je dus een afspraak in Den Haag hebben: neem de trein, pak een e-bike of zeg de afspraak gewoon af. Scheelt weer een paar uur van je leven in de bumper-aan-bumper-polonaise!
Bron: ParkBee
Volg ons ook op Google Nieuws
Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover