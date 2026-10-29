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File hoofdstad van Nederland!

Blijf weg uit Den Haag, ik herhaal, blijf weg!!

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Redacteur Autoblog
F1/Noord-Brabant en de rest van de wereld Correspondent
Blijf weg uit Den Haag, ik herhaal, blijf weg!!

Afgelopen dinsdag stond de grootste avondspits van Nederland in 2026. Heb je hem gemist? Ga dan gerust eens met de auto naar Den Haag.

Uit een onderzoekje van ParkBee blijkt dat Den Haag met afstand de filehoofdstad van ons land is. De parkeerapp combineerde gegevens over filepercentages, vertragingen, gemiddelde snelheden, wegafsluitingen en verkeersintensiteit tot een index. Daar steekt Den Haag er met kop en schouders bovenuit.

Met een totale indexscore van 79 op 100 voert Den Haag de ranglijst van steden met de meeste verkeershinder op eenzame hoogte aan. Het gemiddelde filepercentage bedraagt er maar liefst 50,5 procent; meer dan de helft van de tijd sta je er dus de achterkant van je voorganger te bewonderen.

Waarom sta je zoveel in de file in Den Haag?

De reden achter deze twijfelachtige eer is de drukte in de Hofstad. Met 2.762 auto's per dag verwerkt Den Haag de hoogste verkeersintensiteit op de weg van Nederland. De gemiddelde snelheid zakt er in de stad naar een tergende 25,4 kilometer per uur. Over een lullig ritje van tien kilometer doe je al snel 23 minuten en 37 seconden.

Deze steden moet je ook vermijden

Eindhoven pakt met een index van 71,4 de zilveren medaille. De Lichtstad kampt met een filepercentage van 43,9 procent en opvallend veel wegafsluitingen: maar liefst 1.117 stuks in 2026. Utrecht volgt op plek drie (index 66,7). Hoewel het filepercentage er met 39,8 procent mee lijkt te vallen, spant de Domstad de kroon qua opbrekingen: 1.372 geregistreerde wegafsluitingen zorgen er voor dagelijkse omleidingsstress. Dat zijn er ruim vijftien keer zoveel als in Haarlem, waar slechts 89 afsluitingen telt.

‘En Amsterdam dan?’, kun je denken. En inderdaad, als je kijkt naar puur tijdverlies tijdens de spitsuren, spant Amsterdam de kroon. Hoewel de hoofdstad in de gewogen index 'slechts' vijfde staat, verliezen automobilisten er jaarlijks gemiddeld 97 uur in de spits! Dat is nog eens twee uur meer dan in Den Haag. Met een krakende gemiddelde snelheid van 22,7 kilometer per uur krop je in Amsterdam het langzaamst voort van heel Nederland. Tien kilometer afleggen kost je daar ruim 26 minuten. Dit is hoe de vijftien onderzochte steden scoren.

Stad

Gemiddelde file

Index

Gemiddelde snelheid

Aantal wegafsluitingen (2026)

Intensiteit (auto's p/d)

Tijdverlies in de spits

1.

Den Haag

50,5 procent

79

25,4 km/u

428

2.762

95 uur

2.

Eindhoven

43,9 procent

71,4

31,8 km/u

1.117

2.222

72 uur

3.

Utrecht

39,8 procent

66,7

37,1 km/u

1.372

2.330

58 uur

4.

Rotterdam

42,6 procent

64,3

31,1 km/u

760

1.647

70 uur

5.

Amsterdam

45,7 procent

62,9

22,7 km/u

388

1.935

97 uur

6.

Apeldoorn

42,8 procent

57,1

32,8 km/u

222

1.338

60 uur

7.

Leiden

30,5 procent

50

45,1 km/u

1.285

1.970

37 uur

8.

Zwolle

30,6 procent

49,5

49,9 km/u

545

1.822

34 uur

9.

Arnhem

37,0 procent

48,1

38,4 km/u

262

2.431

52 uur

10.=

Den Bosch

30,9 procent

45,2

47,0 km/u

484

1.772

42 uur

10.=

Breda

37,1 procent

45,2

37,2 km/u

101

1.600

52 uur

10.=

Tilburg

33,0 procent

45,2

43,6 km/u

91

1.844

38 uur

13.

Haarlem

42,2 procent

41,9

30,8 km/u

89

1.054

63 uur

14.

Nijmegen

38,2 procent

41

28,4 km/u

208

805

66 uur

15.

Groningen

27,2 procent

32,4

44,8 km/u

1.102

1.179

29 uur

Mocht je dus een afspraak in Den Haag hebben: neem de trein, pak een e-bike of zeg de afspraak gewoon af. Scheelt weer een paar uur van je leven in de bumper-aan-bumper-polonaise!

Bron: ParkBee

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