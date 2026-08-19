Blijf weg uit Duitsland!! Ik herhaal, blijf weg uit Duitsland!!

Even gedacht dat we binnenkort weer gewoon zonder gedoe Duitsland in konden rijden? Vergeet het maar. De Duitsers gaan hun grenscontroles opnieuw met een half jaar verlengen.

De controles aan alle Duitse landsgrenzen bestaan inmiddels sinds september 2024. Sindsdien kan de Bundespolizei ook automobilisten die vanuit Nederland Duitsland binnenrijden aan de kant zetten. Dat gebeurt niet bij iedere auto en ook niet permanent op iedere grensovergang, maar je kunt dus nog steeds in een controle terechtkomen. Zoals op de A12 voorbij Arnhem. Op de radio hoor je elke dag dat daar files staan, dus ze nemen hun taak serieus. Maar ja, het zijn Duitsers. Wat had ik dan gedacht...

Eigenlijk zouden de huidige maatregelen half september aflopen. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt heeft nu besloten er opnieuw zes maanden aan vast te plakken.

Volgens de Duitse regering zijn de controles nog steeds nodig om illegale immigratie tegen te gaan en mensensmokkel aan te pakken. Duitsland wijst daarbij ook op de aanhoudende migratiedruk aan de buitengrenzen van Europa.

Helemaal onomstreden is het allemaal niet. Binnen het Schengengebied is juist afgesproken dat er normaal gesproken geen controles aan de binnengrenzen zijn. Ook vanuit Brussel klinkt kritiek op het steeds opnieuw verlengen van die controles.

Voor ons verandert er voorlopig dus weinig. Wie de komende maanden even naar Duitsland rijdt om boodschappen te doen, over de Autobahn te knallen of op vakantie te gaan, kan nog steeds met de Bundespolizei te maken krijgen.

Een paspoort of identiteitskaart meenemen blijft dus een goed idee, of anders even een route vinden die via binnendoorweggetjes loopt. Of je volgt gewoon het advies uit de kop natuurlijk. Blijf maar gewoon weg uit Duitsland.

Je kunt er toch niet meer heel goedkoop tanken.