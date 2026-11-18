Tenminste, als je dit weekend via de zuidelijke Randweg naar Maastricht of Venlo wilt.

Wie vrijdagavond rond Eindhoven rijdt, kan zomaar bij Valkenswaard uitkomen om daar dezelfde kant weer op te rijden als waar-ie vandaan kwam. Dat is dit weekend gewoon de bedoeling. Rijkswaterstaat sluit namelijk een deel van de N2 af en stuurt verkeer via de A67 om.

Het gaat om het stuk tussen knooppunt De Hogt en knooppunt Leenderheide, richting Maastricht, Venlo en Eindhoven-Tongelre. De afsluiting begint vrijdag 20 november om 21.00 uur en duurt tot maandag 23 november om 05.00 uur. Ook de aansluitingen bij de High Tech Campus, Veldhoven-Zuid en Waalre/Eindhoven-Centrum gaan aan die kant dicht.

Keren bij Valkenswaard of Geldrop

Moet je richting Maastricht of Venlo, dan volg je de N2 en de A67 en keer je bij afrit 31, Valkenswaard. Voor de High Tech Campus, Veldhoven-Zuid of Waalre loopt de omleiding via de A2 en de A67. Dan mag je bij afrit 34, Geldrop, weer de andere kant op.

Gelukkig krijg je er maandag iets voor terug. Rijkswaterstaat legt bij Leenderheide een rechtstreekse verbinding aan van de N2 naar de A2 richting Maastricht. Kom je vanaf De Hogt, dan kun je straks de A2 op zonder bij Leenderheide voor het stoplicht te wachten. Dit is het laatste geplande weekend voor de aanleg. Daarna mag je weer gewoon naar Eindhoven.

Mocht je dat überhaupt willen natuurlijk...