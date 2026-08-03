Blijf weg uit Europa!! Ik herhaal: blijf weg!

De vakantie is ondertussen voor iedereen wel begonnen. En dat betekent natuurlijk volle snelwegen, volle parkeerplaatsen bij de tankstations en... volle agenda's bij de verkeerspolitie. Europa trapt namelijk weer af met een week vol extra snelheidscontroles.

Je hebt deze week meer kans op een bon

Vanaf vandaag tot en met 9 augustus organiseert Roadpol weer de jaarlijkse Speedweek. Dat is een samenwerking tussen verkeerspolitiediensten uit heel Europa waarbij een week lang lekker extra op snelheid wordt gecontroleerd. En nee, denk maar niet dat het alleen om de snelweg gaat. Juist op provinciale wegen, binnen de bebouwde kom en op routes richting populaire vakantiebestemmingen worden de camera's extra goed gebruikt. Denk aan wegen langs scholen, ziekenhuizen, wegwerkzaamheden en andere plekken waar relatief veel ongelukken gebeuren.

In totaal doen zo'n 15.000 agentjes mee. Tijdens zo'n controleweek worden gemiddeld 3 miljoen voertuigen gecontroleerd en krijgen ongeveer 150.000 bestuurders een snelheidscadeautje van oom agent mee naar huis.

Geen flitsmarathon, wel een flitsweek

Wie zich de vorige editie nog herinnert, weet dat er toen ook een beruchte 24-uursflitsmarathon was. Zo'n dag waarop ongeveer iedere struik ineens een lasergun leek te verbergen. Die zal er deze keer niet zijn. Roadpol kiest ervoor om de controles gewoon netjes over de hele week te verspreiden. Dat maakt de kans juist groter dat je op een willekeurige dinsdag of donderdag tegen een controle aanloopt.

Niet alle Europese politiekorpsen doen mee. In Duitsland slaan onder meer Beieren, Saarland en Saksen deze editie over. Welke Nederlandse eenheden precies deelnemen, is natuurlijk niet bekendgemaakt.

Pittige cijfers

Roadpol organiseert de Speedweek al sinds 2012 en de cijfers zijn wel indrukwekkend. Tijdens de editie van 2024 kregen alleen al in Nederland ongeveer 23.000 automobilisten een boete. Leuk is anders, maar goed.

Anyway, ga jij de komende dagen richting Frankrijk, Italië, Oostenrijk of een andere vakantiebestemming? Dan is het advies eigenlijk net zo simpel als saai. Zet de cruisecontrol een paar kilometer lager dan je normaal zou doen. Dat kost je misschien vijf minuten extra reistijd, maar waarschijnlijk een stuk minder dan de boete die anders op de deurmat belandt. Ze zijn immers al zo lekker betaalbaar.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover