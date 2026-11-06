Blijf weg uit Friesland! Ik herhaal, blijf weg uit Friesland!

Het is allemaal kommer en kwel op de Nederlandse wegen. Bruggen die op instorten staan, wegen die uit elkaar vallen en deze keer is het de beurt aan een aquaduct.

In Friesland deze keer. Het Akwadukt Mid-Fryslân om precies te zijn. Het kunstwerk ligt in de A32 tussen de afslagen Grou en Akkrum en je kunt er momenteel niet onderdoor. Eigenlijk sinds gisterenavond al niet, want er zijn problemen met de verlichting in het aquaduct. Nou zou je zeggen, boeien, want ik heb toch koplampen op mijn auto, even gassen en je bent er doorheen. Maar nee, zo simpel is het niet.

Vallend glas

Het probleem zijn namelijk niet de lampen zelf, maar het glas wat er voor de 84 lampen in het aquaduct zit. Rijkswaterstaat heeft de weg in beide richtingen afgesloten omdat de glasplaten van de lichtarmaturen mogelijk naar beneden kunnen vallen. Dit is bij een inspectie aan het licht (pun intended) gekomen. Vallen die glasplaten naar beneden op passerende auto's, dan is dat ronduit gevaarlijk.

Hulpdiensten mogen er wel doorheen, die hebben nu eenmaal meer haast en kun je niet om laten rijden via de N31 (Wâldwei) en de A7. Daar gaat de aannemer dan kennelijk even netjes voor opzij.

Vervanging

Grote vraag is nu of alleen het glas vervangen moet of alle armaturen. Het aquaduct gaat al even mee, dus de of alle onderdelen zo beschikbaar zijn of dat alles vervangen moet worden is nog even afwachten.

Nou denk je misschien, Friesland, A32, is het daar druk dan? Nou het antwoord is ja, want na de afsluiting gisterenavond en vanmorgen stonden er meteen al flinke files op de omleidingsroutes. Omdat de werkzaamheden nog dagen kunnen duren, willen we jullie de ellende besparen. Blijf dus maar weg uit Friesland dit weekeinde, ik herhaal: blijf weg uit Friesland. Gratis parkeren in Dokkum kan volgende week ook nog.

Headerfoto via Autoblog Spots. Spotter: digishape