Het is vrijdagmiddag en dat betekent dat het weekeinde voor de deur staat. Voor de meesten van ons dan, want ook in het weekeinde zijn er mensen keihard aan het werk. Door die harde werkers is het verstandiger om dit weekeinde weg te blijven uit de buurt van Gouda! Ik herhaal...

Nou ja Gouda zelf zal nog wel gaan, maar vanuit Rotterdam er naartoe rijden en weer terug is een ander geval. Van Rotterdam naar Utrecht rijden overigens ook. De A20 van Rotterdam naar Gouda is namelijk vanaf vanavond 21.00 uur tot maandag 05.00 uur gesloten.

Beide richtingen

Van Rotterdam naar Gouda is de weg dicht van Knooppunt Terbregseplein tot aan afrit 17 Nieuwerkerk aan den IJssel. De andere kant op is de afsluiting van Knooppunt Gouwe tot aan de afrit Rotterdam-Prins Alexander. Woon je in Gouda? Dan wordt het dit weekeinde dus de meubelboulevard van Utrecht en niet die van Rotterdam Alexander.

De afritten op het traject van de afsluiting gaan overigens vanavond om 20 uur al dicht, dus dan kun je er al niet meer op of af. Omrijden moet via de A13 of de A4, aldus Rijkswaterstaat. Een aardig stuk om dus.

Broodnodig onderhoud

De weg is dit weekeinde dicht vanwege de vervanging van het asfalt op het traject. Dat is hoognodig aan vernieuwing toe. De hele A20 tussen Maasdijk en Gouda is tot aan mei 2027 aan de beurt voor een nieuwe laag asfalt, maar ook voor nieuwe voegovergangen. Tegelijkertijd wordt er ook gewerkt aan verlaagde bermen voor de afvoer van regenwater, geleiderails, viaducten en bruggen.

Werk ze harde werkers van Rijkswaterstaat en voor wie van Rotterdam naar Gouda en vice-versa moet dit weekeinde? Blijf weg uit Gouda! Ik herhaal: Blijf weg uit Gouda. Of toch in ieder geval van de Rotterdam kant af.