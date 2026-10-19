BLIJF WEG UIT LIMBURG. IK HERHAAL, BLIJF WEG UIT LIMBURG!

Blijf dan ook weg man!

Blijf dan ook weg man!

Blijf dan ook weg man!

Het is weer zover. Limburg gaat gedeeltelijk op slot. Althans, voor automobilisten die de komende dagen richting België willen rijden. Een belangrijke grensovergang wordt namelijk ruim drie dagen afgesloten.

Het gaat om de verbinding tussen Roosteren en het Belgische Maaseik. Vanaf dinsdagavond 20 oktober om zeven uur kun je daar niet meer met de auto de grens over. Pas vrijdagavond 23 oktober om negen uur gaat de weg weer open.

Even België in wordt een flinke omweg

De afsluiting komt nadat automobilisten in deze omgeving al maanden last hebben gehad van wegwerkzaamheden. Die waren eindelijk achter de rug, maar nu moet ook het asfalt worden vervangen.

En dat betekent opnieuw omrijden. Het probleem is dat de Maas hier de grens vormt tussen Nederland en België. En bruggen liggen er nu eenmaal niet om de paar kilometer.

Wie vanuit Limburg naar Maaseik wil, moet daardoor een flinke omweg maken via andere grensovergangen en meerdere snelwegen.

En voor wie vanuit de Randstedelijke beschaving naar Limburg wil, bijvoorbeeld om een vlaai in zijn gezicht te proppen, geen paniek. De provincie blijft gewoon bereikbaar. Maar wie ook nog even België in wil om te tanken bijvoorbeeld, kan beter wegblijven uit Limburg.

Maar dat wist je al natuurlijk.