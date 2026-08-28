Blijf weg uit Rotterdam! Ik herhaal: blijf weg uit R'dam!

De zomervakantie zit er weer op en de nazomer staat voor de deur. Dat betekent dat wel iedereen weer dagelijks in zijn auto stapt en zich in de files stort naar zijn werk. Hopelijk hoef je dan niet in de regio van Rotterdam te zijn, want daar is het de komende tijd bal op de weg. Door voorgenomen werkzaamheden, maar ook door wederom een brug die niet meer veilig genoeg is.

Ja dit nieuws gaan we de komende tijd nog veel vaker krijgen. Bruggen, of kunstwerken zoals Rijkswaterstaat ze officieel noemt, hebben achterstallig onderhoud en staan op instorten. Zo worden er momenteel al matrixborden van de weg getakeld die iedere 25 jaar groot onderhoud nodig hebben, maar waar niet aan is toegekomen. Er is 25 jaar om het te plannen, maar dan nog is het onderhoud te laat en kunnen de portalen waar de borden aanhangen instorten en moeten ze voor de veiligheid dus worden weggehaald. De Merwedebrug is een zorgenkindje en er komen er steeds meer bij. Nu ook dus bij Rottedam.

A20: maatregelen Giessenbruggen

De Giessenbruggen in de A20 en de Giessenbaan tussen het Kethelplein en Kleinpolderplein zijn belangrijke schakels in de ring van Rotterdam. Die moeten vervangen worden, maar dat is, je zag 'm niet aankomen, tot nader order uitgesteld. Klein probleempje, bij de wel uitgevoerde voorbereidingen voor die uitgestelde werkzaamheden bleek dat de overhangende betondelen helemaal niet sterk genoeg meer zijn.

Dus zijn op de Giessenbrug (A20) is het aantal rijstroken in beide richtingen van 3 naar 2 gegaan. De brug in de Giessenbaan is versmald (van 2 rijstroken naar 1) en eenrichtingsverkeer geworden. Rijkswaterstaat gaat wel een ondersteuningscontructie plaatsen, maar die is er nog niet. Dus tot die tijd mag je 30 tot 60 minuten extra reistijd incalculeren. Wanneer de bruggen dan wel vervangen gaan worden weet op dit moment niemand. Het budget voor een nieuwe brug is er niet, maar voor pleisters plakken kennelijk wel. Weinig keus ook natuurlijk, maar die noodmaatregelen kosten ook geld en dat kan dan weer niet uitgegeven worden aan andere projecten...

Blijf weg uit Rotterdam!

Naast de ellende op de Giessenbruggen is het in de hele regio Rotterdam ellende. Zo is er groot onderhoud aan het asfalt op de A15 tussen de Maasvlakte en het knooppunt Vaanplein. Ook op de A16 tussen Ridderkerk en Rotterdam en op de A20 tussen het knooppunt Kleinpolderplein en het Kethelplein is er groot onderhoud aan de gang. Als je dan dacht dat dat alles was, het onderhoud aan de Algerabrug bij Krimpen aan den IJssel is ook nog in volle gang en duurt nog tot 7 september.

Kortom, in de spits is het bal in Rotterdam! Rijkswaterstaat vraagt dan ook aan iedereen om waar mogelijk anders te reizen, buiten de spits of gewoon de burgerrups of de armoedevitrine te pakken. Autoblog adviseert: blijf weg uit Rotterdam! Ik herhaal: blijf weg uit Rotterdam!

Foto via Autoblog Spots. Spotter: louwmedia