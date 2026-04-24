Blijf weg uit Utrecht! Ik herhaal: blijf weg uit Utrecht!

Grote waarschuwing voor wie morgen van plan is om naar Utrecht te gaan. Wil je naar de woonboulevard of de Jaarbeurs in Utrecht, of ging je naar de Hornbach of de Sligro in Nieuwegein? DOE HET NIET! Blijf morgen 25 april weg uit Utrecht!

Ik herhaal: blijf weg uit Utrecht. Het blokkeertuig heeft namelijk aangekondigd om morgen, zaterdag 25 april, zichzelf met hun derriere aan het asfalt te gaan plakken op de Ring Utrecht. Nou vonden Rijkswaterstaat en de burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht dat niet een heel puik idee en dus is dat verboden verklaard. In plaats daarvan mogen ze de rotonde van de Waterlinieweg-Laagravenseweg blokkeren. Voor wie Utrecht een beetje kent, dat gaat ook een teringzooi geven.

Extinction Rebellion geeft geen f*ck

De klimaatdrammers geven alleen niet thuis. Waar ze wel of niet gaan demonstreren hebben ze in ieder geval niet doorgegeven aan de gemeente, zo lezen we in de Utrechtse Internet Courant. Een woordvoerder van de gemeente laat weten volledig in het duister te tasten naar de intenties van de demonstranten en of ze zich aan de verordeningen gaan houden.

Wij vermoeden van niet. Op de eigen site wordt gesproken van de Ring Utrecht, die is nogal groot en ligt zo'n beetje om heel zuid, oost en west Utrecht. De Ring Noord lijkt ons de knakkers van XR te min, dus die zullen ze wel met rust laten.

Rijkswaterstaat faciliteert

Lastig voor de gemeente om te anticiperen op deze ellende, maar ook voor Rijkswaterstaat. Maar goed het is Nederland, dus zet Rijkswaterstaat zijn beste beentje voor. Zelf zijn ze al aan het werk op de A2, dus die is alvast ten zuiden van Oudenrijn geblokkeerd. De meivakantie zorgt voor extra drukte en daarom adviseert Rijkswaterstaat om gewoon niet naar Utrecht te gaan met de auto (blijf weg uit Utrecht! Ik herhaal...)

Kom je toch dan wordt het verkeer omgeleid via de 't Goylaan (vakkundig verkeersluw gemaakt door Groen Links beleid dus succes met het extra verkeer) en de Lunettenbaan. Vanaf de Laagravenseweg wordt via de Houtenseweg omgeleid richting Nieuwegein en Houten.

We gaan er vanuit dat de ME en de Romeo's alvast lekker warm gelopen zijn eerder deze week in Loosdrecht en ze dus vol energie aan de slag kunnen in Utrecht morgen bij weer een nieuwe demonstratie. Voor de afwisseling niet tegen een nieuw AZC, maar tegen fossiele subsidies. Wij zouden gewoon dit weekeinde Utrecht lekker mijden. Als de pest.