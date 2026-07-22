Blijf weg van alle bruggen! Ik herhaal: blijf weg!!

Van uitgesteld asfalt naar afgesloten bruggen

Nog geen twee maanden geleden schreven we al dat Rijkswaterstaat vanwege geldgebrek onderhoud aan wegen moest uitstellen. Niet een nieuwe snelweg of een prachtige tunnel, maar gewoon het vervangen van versleten asfalt. Dat voelde destijds al een beetje vreemd in een land waar automobilisten jaarlijks miljarden afdragen via accijnzen, bpm en motorrijtuigenbelasting.

In mei werd vervolgens opnieuw gewaarschuwd. Gemeenten, provincies en Bouwend Nederland voorspelden dat Nederland zonder extra miljardeninvesteringen langzaam naar zeker zou vastlopen. Meer afsluitingen, meer omleidingen en vooral veel meer van die files waar we zo van houden.

Volgens Rijkswaterstaat staan er inmiddels tachtig bruggen, sluizen, viaducten en vaarwegen onder verscherpt toezicht. Daarnaast krijgen nog eens 104 kunstwerken extra inspecties omdat de staat ervan zorgen baart. Denk aan de Van Brienenoordbrug, de Wijkertunnel, de Zeeburgertunnel en de viaducten bij het Prins Clausplein. De Merwedebrug is dus niet meer zo speciaal.

Niet of, maar wanneer

Bouwend Nederland is in ieder geval duidelijk. De vraag is volgens de brancheorganisatie niet meer of er meer bruggen beperkingen krijgen, maar wanneer. Dat is ook niet zo gek, want een groot deel van de Nederlandse infrastructuur werd gebouwd in de jaren vijftig en zestig. In die tijd reden er natuurlijk vooral Kevers, Dafjes en vrachtwagens die nog lang niet zo zwaar waren als de elektrische SUV's en moderne trucks die tegenwoordig dagelijks over dezelfde bruggen denderen. Zelfs Nederlands beton heeft dus blijkbaar een houdbaarheidsdatum.

Ook Rijkswaterstaat kan het niet meer ontkennen en heeft het ondertussen over een 'zorgwekkende' situatie. De Van Brienenoordbrug staat helemaal bovenaan het prioriteitenlijstje, de Merwedebrug moest afgelopen weekend deels op slot voor zwaar verkeer en ook de Vollenhoventunnel en het spuicomplex bij IJmuiden hebben toch wel dringend iets meer dan een likje verf nodig.

En dit is dus nog maar het rijksnetwerk. Gemeenten en provincies beheren samen duizenden andere bruggen en viaducten. Volgens TNO hebben veel van die beheerders zelfs nog veel te weinig zicht op hoe groot hun eigen onderhoudsachterstand nou precies is.

Een rekening van €80 miljard

Volgens de Algemene Rekenkamer is er zo'n 80 miljard euro nodig om de achterstanden in onderhoud weg te werken. Niet alleen voor bruggen, maar ook voor alle wegen, spoorlijnen en vaarwegen.

Dat bedrag alleen lost het probleem trouwens niet helemaal op. Nederland heeft namelijk ook te maken met een tekort aan vakmensen, schaarse bouwmaterialen en van die leuke stikstofregels die projecten alsmaar vertragen.

Het vervelende is misschien nog wel dat jarenlang vooral vooruit werd geschoven. Nu lijkt de rekening dus langzaam op de mat te vallen. Eerst werd onderhoud aan het asfalt uitgesteld omdat de kas leeg was. Nu krijgen bruggen en tunnels daadwerkelijk beperkingen. En als Bouwend Nederland gelijk krijgt, is de Merwedebrug absoluut niet de laatste.

Voor automobilisten betekent dat waarschijnlijk één ding: navigatie-apps kunnen zich klaar gaan maken voor een lading overuren. Omleidingen en onverwachte afsluitingen lijken de komende jaren gewoon een deel van ons reis te worden. Helaas.

Via: De Telegraaf

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