Blijf weg van de A1, A12, A27, A9, A32, A20 en de A7. Ik herhaal...

Alsof de zomerdrukte op zichzelf nog niet genoeg is.

Lekker hè, zomer? Zeker met dit weer. Avonden tot laat buiten zitten, zwemmen, BBQ'tje aan en files. Monsterfiles des doods... Want in de zomer gaan ze aan de weg werken en dat doen ze niet op een lullige en kleine manier. Zeker niet.

Rijkswaterstaat waarschuwt dat automobilisten de komende weken op veel plekken rekening moeten houden met extra vertraging door groot onderhoud aan wegen, bruggen en tunnels. Vooral in de Randstad kan de extra reistijd oplopen tot een uur.

En het gaat niet om een paar losse weekendafsluitingen. Op de planning staan onder meer werkzaamheden aan de A12 tussen Lunetten en Veenendaal, de A27 tussen Everdingen en Gorinchem, de A1 tussen Eemnes en Muiderberg, de A20 bij Rotterdam, de Wijkertunnel in de A9, de A32 tussen Steenwijk en Heerenveen en de Papendrechtsebrug in de N3. Ook in het noorden wordt volop gewerkt aan de A7, N33 en N48.

Dat betekent dus precies wat je denkt. Omleidingen, versmalde rijstroken, afsluitingen en langere reistijden. En alsof dat nog niet genoeg is, zijn Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten én ProRail deze zomer tegelijkertijd aan het werk. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de ongewassen uitkeringstrekkers van Extintion Rebellion. Die willen ook weleens een snelweg blokkeren. Zucht.

Het goede nieuws is dat al dat werk natuurlijk niet voor niets gebeurt. Veel bruggen, tunnels en stukken snelweg zijn simpelweg aan groot onderhoud toe en dat kun je niet eindeloos blijven uitstellen. Het minder goede nieuws is dat het precies samenvalt met de periode waarin half Nederland met een dakkoffer richting Frankrijk, Italië of de camping in Zeeland vertrekt.

Maar goed, wie mooi wil zijn moet pijn lijden. Je bent dus gewaarschuwd!