Net een beetje bekomen van de werkzaamheden rond Amsterdam? Mooi. Dan staat de volgende afsluiting alweer voor de deur.

Deze zomer gaat de A1 tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Muiderberg richting Amsterdam namelijk ruim zes weken dicht. Het duurt nog heel even, maar van 3 juli tot en met 17 augustus wordt er gewerkt aan het asfalt, de voegen en allerlei andere onderdelen van de snelweg.

Op zich logisch natuurlijk. Die weg krijgt dagelijks een enorme hoeveelheid verkeer te verwerken en onderhoud moet nu eenmaal gebeuren. Alleen verandert dat voor de gemiddelde automobilist weinig aan het gevoel dat er tegenwoordig altijd wel ergens een belangrijke weg dicht is. Behalve in het noorden van het land, daar blijft alles lekker open!

De afsluiting duurt geen weekend of een paar nachten, maar ruim anderhalve maand. Verkeer richting Amsterdam moet omrijden via onder meer de A27, A6, A12 en A2. Rijkswaterstaat waarschuwt alvast voor extra reistijden die kunnen oplopen tot een uur.

En dan komen natuurlijk weer de bekende adviezen voorbij. Werk thuis. Reis buiten de spits. Pak het openbaar vervoer. Reis samen. Prima suggesties, maar uiteindelijk zijn er ook gewoon veel mensen die elke dag met de auto naar hun werk moeten en weinig keuze hebben.

Het begint inmiddels bijna een vast onderdeel van de zomer te worden. De ene snelweg gaat dicht voor groot onderhoud, daarna volgt een brug, vervolgens een tunnel en voor je het weet staat de volgende afsluiting alweer gepland.

Begrijpelijk? Jazeker. Leuk? Niet echt.

Dus daarom, blijf weg van de A1. Ik herhaal, blijf weg van de A1. Graag gedaan!