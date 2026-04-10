Blijf weg uit Amsterdam. Ik herhaal: blijf weg uit Amsterdam!

We hebben dan misschien een nieuwe website, we hebben ook klassiekers te eren. Aan alle enthousiaste reacties te zien wordt het ook altijd erg gewaardeerd als we jullie wijzen op een locatie waar je beter weg kan blijven. In het origineel wilden we jullie nog alleen waarschuwen voor de A12, inmiddels staat ook reservaat Amsterdam erg hoog op de lijst.

Want ook dit weekeinde is het advies: blijf weg uit Amsterdam. Ik hoef het misschien niet te herhalen, maar ik doe het toch: blijf weg uit Amsterdam. Waarschijnlijk zijn jullie ook helemaal niet van plan om richting het hoofdgehucht af te reizen, je kunt beter gaan tanken over de grens, maar was je het toch per ongeluk van plan: doe maar niet.

A10 Zuid is afgesloten

Vanavond om 22 uur gaat namelijk de A10 Zuid dicht in beide richtingen. Niet vanwege een festival of omdat er een paar idealisten op de ring willen zitten voor het voormalige hoofdkantoor van ING, nee omdat Rijkswaterstaat keihard aan de weg gaat werken. Zet'm op!

Ook de A4 richting Amsterdam is dicht vanuit de richtingen Schiphol (A4) en Amstelveen (A9). Daarnaast zijn ook de verbindingen dicht van A10 Noord naar A10 Oost richting Amsterdam Zuid en A10 Oost naar A10 Zuid richting Schiphol/Rotterdam. Hou gerust rekening met extra reistijd tot 60 minuten. Maandag 13 april om 05.00 uur zijn de wegen weer open.

Ook geen treinen

Voor wie dacht, dan pak ik wel de trein, er rijden op zaterdag 11 en zondag 12 april ook geen treinen van en naar station Amsterdam Zuid. Bij station Amsterdam Zuid worden namelijk de oude perronkappen boven de treinperrons verwijderd. Tegelijkertijd zijn er voorbereidingen voor de nieuwe fietsers- en voetgangerstunnel tussen de Antonio Vivaldistraat en het Beatrixpark.

Na het weekeinde van 13 tot en met 17 april rijden er nog steeds minder treinen van en naar station Amsterdam Zuid, maar dan kun je wel weer gewoon over de Ring Zuid rijden.

Voor de extra service hieronder nog een kaartje met de afsluitingen en de omleidingen. Maar wij zouden gewoon lekker weg blijven uit Amsterdam. Wel zo fijn.