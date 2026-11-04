Wie binnenkort over de A12 bij Utrecht moet, kan maar beter alvast een andere route bedenken. Rijkswaterstaat waarschuwt namelijk voor enorme verkeersproblemen. En met enorm bedoelen we meer dan een uur extra reistijd. Zelfs als je helemaal niet over de A12 hoeft.

De boosdoener is de Galecopperbrug bij Nieuwegein. Die gaat twee keer een heel weekend én de maandag erna dicht in de richting van Arnhem. En dat is nogal een dingetje, want dagelijks rijden er zo'n 220.000 voertuigen over de brug. Daarmee is het de op één na drukste brug van Nederland.

Twee weekenden ellende

De eerste afsluiting begint vrijdag 20 november om 22.00 uur en duurt tot dinsdag 24 november om 05.00 uur. Twee weken later is het opnieuw raak, van vrijdag 4 december tot dinsdag 8 december.

Vooral maandag 23 november en maandag 7 december worden volgens Rijkswaterstaat bijzonder vervelend. Automobilisten krijgen het dringende advies om die dagen thuis te werken of het openbaar vervoer te nemen.

Het probleem is dat er nauwelijks fatsoenlijke omleidingsroutes zijn. Doorgaand verkeer moet via Amsterdam en de A1 of via Gorinchem en de A27. Ook op die wegen worden dus flinke files verwacht.

Waarom moet die brug dicht?

Vorig jaar werden twee vervormde stalen hoofdliggers ontdekt. Die zijn toen tijdelijk versterkt, maar moeten nu definitief worden gerepareerd. Omdat dat zonder trillingen moet gebeuren, mag er tijdens de werkzaamheden geen verkeer overheen.

Overigens blijft de A12 richting Den Haag gewoon open. Maar aangezien al het andere verkeer ergens naartoe moet, kan het ook daar behoorlijk druk worden.

Rijkswaterstaat zegt het zelf eigenlijk al het duidelijkst. Ga op die twee maandagen alleen de weg op als het écht nodig is. Wij zeggen het graag nog iets duidelijker en dat doen we al sinds december 2022...

BLIJF WEG VAN DE A12!! IK HERHAAL, BLIJF WEG VAN DE A12!!