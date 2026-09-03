A2-rijders, succes de komende zes weken

Heb jij geen zin om de komende zes weken vrijwillig tot een uur langer onderweg te zijn? Dan raden wij aan lekker weg te blijven van de A2. Rijkswaterstaat gaat namelijk tussen Everdingen en Deil namelijk groot onderhoud uitvoeren en dat gaat je als automobilist behoorlijk bezighouden.

Zes weken lang gedoe

Vanaf maandag 7 september tot vrijdag 16 oktober 2026 wordt er gewerkt aan de A2 richting ’s-Hertogenbosch. Het stuk tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Deil krijgt namelijk groot onderhoud omdat het asfalt simpelweg aan het einde van zijn leven is gekomen.

Dat betekent dat tussen Culemborg en Geldermalsen daardoor tijdelijk in beide richtingen drie van de vier rijstroken beschikbaar zijn. Daarnaast geldt er ook nog een maximumsnelheid van 90 km/u en worden de rijstroken richting Den Bosch versmald.

Dat klinkt op papier allemaal nog best overzichtelijk. Tot je bedenkt dat dit de A2 is tijdens de ochtend- en avondspits. Rijkswaterstaat verwacht dan ook dat de extra reistijd kan oplopen tot 60 minuten.

Als je dus nog een smoesje zocht om thuis te werken, dan zou dit best een mooie kunnen zijn.

En dan gaat de boel 's nachts dicht

Overdag kun je er nog langs, maar 's nachts wordt het op sommige momenten een ander verhaal. De A2 richting ’s-Hertogenbosch wordt meerdere nachten volledig afgesloten tussen Everdingen en Geldermalsen. Daarbij moet je rekening houden met een omleiding en zo'n 15 minuten aan extra reistijd. De oprit Geldermalsen blijft tijdens deze nachtafsluitingen wel gewoon open.

Ook wat op- en afritten gaan tijdelijk dicht. Van 13 tot 21 september zijn de oprit Culemborg en afrit Beesd afgesloten. Van 20 tot 27 september zijn vervolgens de oprit Beesd en afrit Geldermalsen aan de beurt.

En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, gaat ook verzorgingsplaats Bisde bij Beesd tijdelijk op slot. Van 10 tot 21 september kun je daar dus niet stoppen, tanken of laden. Even een bakkie pleur halen zit er dus ook niet in.

Even niet binnendoor gaan

De werkzaamheden zijn trouwens niet bedoeld om automobilisten te pesten. Ook al lijkt dat soms wel zo. Rijkswaterstaat vervangt ongeveer 7 kilometer asfalt door stiller asfalt en pakt tegelijkertijd onder meer vangrails, bebording, verlichting, bruggen en viaducten aan.

Dat moet de A2 de komende jaren weer mooi, veilig en betrouwbaar maken. In 2027 volgt bovendien nog meer onderhoud aan de A2, onder andere tussen Everdingen en Culemborg en tussen Geldermalsen en Deil. Wanneer dat precies gaat gebeuren, wordt later bekendgemaakt.

Tot dan is het vooral belangrijk om de komende zes weken even slim te plannen. Rijkswaterstaat adviseert om waar mogelijk thuis te werken, buiten de spits te reizen of de trein of fiets te pakken. Mocht je dan tóch met de auto gaan: volg dan lekker de aangegeven omleidingsroutes. De lokale wegen door dorpen en woonwijken zijn namelijk niet berekend op een invasie van duizenden gefrustreerde automobilisten die denken dat hun navigatie een geheime sluiproute heeft ontdekt.

Succes!

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