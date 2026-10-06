Blijf weg van de A2, ik herhaal, blijf weg van de A2!

Dat was het nieuws, over naar de filevoorspelling van morgenochtend. Zoals vaker zal het druk worden op de snelweg A2. Rijkswaterstaat waarschuwt echter deze keer voor een verhoogde kans op file op de A2, omdat er twee van de drie rijstroken worden afgesloten.

De afsluiting vindt plaats tussen Echt en Roosteren op het traject tussen Eindhoven en Maastricht. We moeten nu even deze bittere pil slikken zodat we later minder files hebben. De afsluitingen zijn er namelijk als voorbereidingen voor de verbreding van de A2 tussen de knooppunten het Vonderen en Kerensheide.

De twee rijstroken gaan nu dicht, omdat het materieel van de wegverbouwers te dicht op de rijgedeeltes staan. “Onze bermbeveiliging moet veilig zijn voor de weggebruiker. Op dit moment is dat met de ontstane situatie tussen Echt en Roosteren niet het geval. Daarom blijft de rechterrijstrook voorlopig dicht voor verkeer’’, schrijft Rijkswaterstaat .

Blijf weg van de ochtendspits!

Volgens RWS ga je vooral in de vroege uurtjes merken dat er minder plek is om te rijden op de A2, maar ook de rest van de dag zal het er vaker stil staan dan normaal gesproken. Check dus even voor je vertrek als je de A2 wil gebruiken in Noord-Brabant en Limburg hoe druk het is via de verkeersinformatie .

Hoe kun je het beste omrijden?

Als je morgen van plan bent om in de richting van Maastricht te rijden, dan kun je het beste de omleidingsroute via Valkenswaard en België (N74) gebruiken. Vertrek je van wat verder weg, dan kun je al voorsorteren in Rotterdam richting Antwerpen (E313/E314) volgens RWS. Je kunt natuurlijk ook nog altijd de routeplanner van Rijkswaterstaat gebruiken.

Foto: Alfa Romeo Giulia gespot door hhitalia

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