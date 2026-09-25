Blijf weg van de A27 bij Gorinchem! Ik herhaal, blijf weg! De brug waar iedereen die ook maar enigszins gelieerd is aan Rijkswaterstaat hoofdpijn van heeft is namelijk dicht. De Merwedebrug. Hij staat al tijden op instorten en dus is de brug nu voor al het verkeer gesloten. Dat betekent dikke files op de A27, de A2, A59, A15 en ook op de A16.

De trouwe lezer was uiteraard al op de hoogte van de werkzaamheden en de afsluiting, want we hebben hem hier vorige week al aangekondigd. Maar voor wie het gemist heeft zijn wij niet de beroerdste om het nog even te herhalen natuurlijk. Daarnaast kunnen we er natuurlijk ook niet op rekenen dat de lezers van dit onvolprezen blog ook de staatsomroep volgen die het bericht vandaag met iedereen deelde.

Wat is er toch met die brug?

Nou die is slecht. Heel slecht. En niet sinds gisteren, maar al heel lang.... Op 18 juli van dit jaar was het weer bal. De brug werd van het ene op het andere moment dichtgegooid voor vrachtauto's en touringcars. Alleen lijnbussen mochten er nog overheen. Inmiddels staan er camera's, borden en regelmatig politie om chauffeurs die dit verbod negeren te voorzien van een dikke prent van 500 euro.

Nu mag je er de komende dagen dus ook niet overheen met je gewone personenauto. Vanaf gisterenavond tot maandag 28 september 05.00 uur mag er niemand gebruik maken van de brug. Alleen fietsers mogen over het fietspad. Flink omrijden dus. Over de A2, de A59 en de A15 onder andere. Die waren al drukker vanwege de vrachtauto's die om moesten rijden, maar nu al het verkeer om moet ben je zo een uur langer onderweg. Of meer.

Gelukkig is ie straks gemaakt!

Nou nee. Het enige wat ze doen is de laag asfalt op het wegdek dunner maken. Dat lijkt maar een kleine ingreep, maar dat moet de brug lichter maken en daarmee de druk op de bogen verminderen.

Op het wegdek blijkt namelijk meer asfalt te liggen dan Rijkswaterstaat dacht. De wegbeheerder dacht dat het asfalt 80 millimeter dik was, maar er blijkt een laag van 90 millimeter op te liggen. Over een lengte van 800 meter en vier rijbanen breed betekent dat een hoop extra massa.

Saillant detail is dat in het ontwerp van de brug (stamt al uit de jaren dertig) en bij de bouw in de jaren vijftig gerekend is met een laag asfalt van 50 millimeter. Dan is de huidige 90 millimeter toch bijna het dubbele en dat weegt aardig door. Als je dan bedenkt dat er normaal gesproken ook nog eens 90 duizend voertuigen per dag over de brug denderen, waarvan 18 duizend vrachtauto's, dan hebben de bogen meer te lijden dan waar bij het ontwerp rekening mee is gehouden.

Maximumsnelheid omlaag

Het blijft pleisters plakken tot de nieuwe brug gereed is die naast de oude Merwedebrug de definitieve oplossing moet gaan bieden. De bouw van die nieuwe brug is begonnen en de bouwwerkzaamheden kunnen door trillingen en dergelijke de huidige brug nog verder verzwakken. Dus als de dunne laag asfalt op de brug ligt mag je nog maar maximaal 70 kilometer per uur rijden op de brug bij Gorinchem. Oh en je gaat stuiteren over de overgangen tussen de verschillende brugdelen door hoogteverschillen.

Nou, terwijl Rijkswaterstaat probeert deze krakkemikkige brug nog wat langer in bedrijf te houden, zouden wij alvast de hele A27 mijden. En de A2, A59 en de A15. In ieder geval tot maandag. Blijf weg uit Gorinchem!