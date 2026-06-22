Blijf weg van de A27!! Ik herhaal, blijf weg van de A27!!

Heb je altijd al meer tijd in de auto willen doorbrengen? Dan heeft Rijkswaterstaat geweldig nieuws voor jou. De A27 tussen Gorinchem en Everdingen gaat de komende weken namelijk deels op slot, waardoor een toch al berucht filetraject voorlopig nog minder aantrekkelijk wordt.

Groot onderhoud

De A27 is een van de belangrijkste noord-zuidverbindingen van Nederland. Het probleem? De snelweg bestaat hier nog uit twee rijstroken per richting en dat blijkt al jaren ongeveer net zo toekomstbestendig als een Hyves. Het is uiteraard niet voor niets dat dit traject sinds 2022 bovenaan de nationale file-top-10 staat.

Rijkswaterstaat gebruikt de komende weken om de verbreding van de snelweg voor te bereiden. Daarbij worden onder meer nieuwe onderdoorgangen gebouwd, een nieuwe op- en afrit aangelegd en zelfs een fietsbrug verplaatst. Kortom: serieus werk. Maar serieus werk betekent natuurlijk ook serieuze ellende.

Omrijden wordt de norm

Sinds vanochtend 05:00 uur is de A27 richting Utrecht afgesloten tussen Gorinchem en Everdingen. Die afsluiting duurt tot 17 juli. Vanaf 29 juni gaat het traject zelfs deels in beide richtingen dicht, waarbij de werkzaamheden in tegengestelde richting doorlopen tot 3 augustus. Verkeer wordt omgeleid via de A15 en de A2. En als je regelmatig in die regio rijdt, weet je dat dat niet bepaald verborgen pareltjes van rust zijn.

Rijkswaterstaat waarschuwt dan ook alvast voor extra reistijd. Dat klinkt altijd zo lekker neutraal, maar wij als automobilisten weten wat dat echt betekent: vertrek eerder, neem snacks mee en zorg dat je podcastlijst op orde is.

Of, doe eens gek, pak de trein.

Succes.

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