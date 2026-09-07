Blijf weg van de A28, ik herhaal, blijf weg!!

Er kan nog een brug worden toegevoegd aan het lange lijstje met Nederlandse oversteekplaatsen die op instorten staan. Hierdoor moet het verkeer omrijden, wat weer leidt tot files. Dit keer is de A28 aan de beurt.

De brug in kwestie is de Hardenbergerbrug die over de rivier de Akervaart gaat bij de plaats Nijkerk. Je kunt normaal gesproken de brug gebruiken om vanuit Amersfoort naar het noorden te rijden. Dat gaat de komende tijd niet gebeuren.

Rijkswaterstaat schrijft: “Na inspectie bij de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is besloten de snelweg vanaf maandagmiddag 7 september 2026 in beide richtingen af te sluiten. Op dit moment wordt nader onderzoek uitgevoerd. Het is nog niet bekend hoelang de snelweg afgesloten blijft.’’ Die laatste zin is het meest verontrustend: gezien hoeveel uitgeputte bruggen er zijn kan het onderzoek wel even duren.

Omrijden?

RWS leidt het verkeer om via Apeldoorn. Hiervoor worden de A50 en A1 gebruikt. Op deze snelwegen vlakbij Apeldoorn wordt het dus extra druk. AL met al moet je al zo’n 50 kilometer omrijden als je vanuit Amersfoort naar het noorden wilt. Rijkswaterstaat denkt dat je een half uurtje extra kwijt bent door de toeristische route. Het advies: check voor je de auto start wat de snelste route is via de routeplanner . Of volgen het eeuwenoude Autoblog-advies: blijf weg!

Foto: Rijkswaterstaat