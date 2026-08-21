Blijf weg van de A4, A8, A10, A12, A15, A27 en A50! Ik herhaal...

Blijf dit weekeinde allemaal maar gewoon weg van de snelweg. Rijkswaterstaat werkt namelijk dit weekeinde door heel Nederland aan de weg!

Moet je de weg op dit weekeinde? Check dan vooraf je route goed, want Rijkswaterstaat gaat vanaf vanavond tot aanstaande maandag aan de slag om de snelwegen weer beter te maken. Geen overbodige luxe overigens. Goed excuus om het bezoek aan je schoonmoeder te cancelen in ieder geval.

Blijf weg van de A4/A10 West

Van vrijdag 21 augustus 22.00 uur tot maandag 24 augustus 05.00 uur zijn de verbindingswegen van de A4 en de A10 Zuid naar de A10 West Leeuwarden/Zaanstad afgesloten. Rijkswaterstaat voert in knooppunt De Nieuwe Meer hijswerkzaamheden uit voor een nieuw viaduct in de A4.

Verkeer wordt omgeleid via de A5 of A10 Oost en Noord.

Blijf weg van de A8 richting Amsterdam

De verbindingsweg van de A8 naar de A10 Noord is dicht. Ook de toerit S118 (Verlengde Stellingweg) richting A10 Noord is dit weekend dicht. Verkeer richting A10 Noord wordt omgeleid via de Coentunnel.

Gedurende meerdere weekenden in augustus vervangt Rijkswaterstaat de voegen en het asfalt op de verbindingswegen rond de Coentunnel.

Blijf weg van de A12 richting Arnhem

Dit is de grootste afsluiting. Over een traject van zo'n 30 kilometer wordt hier gewerkt. Van vrijdag 21 augustus 21.00 uur tot maandag 24 augustus 05.00 uur is de A12 richting Arnhem afgesloten tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West. op dit traject wordt groot onderhoud uitgevoerd. De extra reistijd kan oplopen tot een uur.

Verkeer wordt omgeleid via de A27, A28, A1 en A30 en via de A27, A2, A15 en A50.

Blijf weg van de A15

Van zaterdag 22 augustus 21.00 uur tot maandag 24 augustus 05.00 uur is de hoofdrijbaan van de A15 richting Ridderkerk/Gorinchem dicht tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein. Komende maand vinden er meerdere afsluitingen plaats tussen Maasvlakte en Vaanplein zodat het asfalt kan worden vervangen.

Bestemmingsverkeer wordt omgeleid via de parallelbaan van de A15. Overig verkeer wordt omgeleid via de ring van Rotterdam (A4, A20 en A16).

Blijf weg van de A50 richting Oss

Van vrijdag 21 augustus 22.00 uur tot zondag 23 augustus 06.00 uur is de A50 richting Oss dicht tussen Industriegebied Ekkersrijt en Helmond. Ook is de verbindingsweg van de A2 in knooppunt Ekkersweijer naar de A50 richting Son en Breugel, Eindhoven/Helmond en Veghel/Nijmegen afgesloten.

Omleidingsroutes:

Verkeer richting Eindhoven-Centrum wordt omgeleid via de N2 en de Ring Eindhoven.

Verkeer richting Helmond wordt omgeleid via de Ring Eindhoven en de A67.

Verkeer richting Son en Breugel/Veghel wordt omgeleid via de A2, A58 en A50.

Blijf weg van deze N-wegen

Niet alleen de snelwegen zijn dit weekeinde de pineut. Ook de N3 is tot 21 april 2027 in beide richtingen afgesloten tussen de Burgemeester Keijzerweg in Papendrecht en de Merwedestraat in Dordrecht. Hier wordt de klep in de Papendrechtse brug vervangen. Verkeer wordt omgeleid via de A15 en A16, en vice versa.

Ook de N48 in tot 29 augustus dicht in beide richtingen dicht tussen knooppunt Hoogeveen en de aansluiting met de N377 bij Balkburg. Er wordt groot onderhoud uitgevoerd op dit traject.Tijdens de werkzaamheden gelden omleidingen voor verkeer tussen Hoogeveen, Balkburg en Ommen.

Er staat ook blijf weg van de A27!

Ja dat klopt! Alleen geldt dat alleen voor vrachtauto's en touringcars. Die mogen de Merwedebrug bij Gorinchem niet meer over. Het staal in de boogconstructie van de brug is op meerdere locaties minder sterk dan werd aangenomen. Door deze maatregel wordt de belasting op de brug sterk verminderd.

Het kan nog erger!

Heel wat kilometers weg afgesloten dit weekeinde dus. Maar het kan nog veel erger. Wacht maar tot het horrorweekeinde van 4 t/m 7 september. Dan gaat de A12 over hetzelfde traject nog een keer dicht, maar ook de A27 in beide richtingen tussen Everdingen en Gorinchem. Dan wordt het pas echt bal, want dan lopen de omleidingsroutes waarschijnlijk ook helemaal vol. Maar goed, dan volgt er vanzelf wel weer een nieuwe waarschuwing van uw trouwe bloggers.