Het weekeinde staat voor de deur! Maak je maar weer op voor de nodige werkzaamheden en de nodige vertraging. Dit weekeinde is het bal op de A44. Blijf weg van de A44 bij Sassenheim! Ik herhaal: blijf weg van de A44 bij Sassenheim.

Het gaat om de A44 tussen Den Haag en Amsterdam. Die is namelijk vanaf 21 uur vanavond tot maandag 30 november in beide richtingen afgesloten. Sterker nog, vanwege de lage temperaturen is de de A44 in de richting van Amsterdam zelfs nu al, vanaf 13 uur afgesloten. Het hele weekeinde is Rijkswaterstaat hier namelijk keihard aan het werk om de weg voor jullie hardwerkende belastingbetalers beter te maken.

Waar precies zei je?

In de richting van Amsterdam is de weg dicht tussen de oprit Noordwijkerhout (3) en de afrit Oude Wetering (1). De andere kant op, richting Den Haag is de weg afgesloten tussen Knooppunt Burgerveen en de afrit Noordwijkerhout.

Rijkswaterstaat werkt dit weekeinde aan de ingebruikname van een tijdelijke omlegging van de weg. Aan de zuidkant van het Hoofdvaartviaduct wordt een bypas aangelegd zodat het Hoofdvaartviaduct vernieuwd kan worden. Een nieuwe tijdelijke rijbaan dus om de werkzaamheden mogelijk te maken. Dat viaduct dateert uit de jaren dertig dus is wel toe aan vernieuwing.

Omrijden via A4

Iedereen moet dus dit weekeinde een half uurtje omrijden. Mits er geen file staat natuurlijk. Het idee is dat je of de A44 in zijn geheel overslaat en de A4 pakt, of dat je via de Corbulotunnel (N434) naar de A4 rijdt en zo om de afsluiting heen rijdt. Het lokale verkeer wordt omgeleid via de N208 en de N207. Het fietspad op de Kaagbrug blijft gewoon beschikbaar.

Vanaf maandag 30 november wordt al het verkeer over de A44 dus via de tijdelijke nieuwe rijbaan geleid. De onderdoorgangen van het viaduct en de lage brug over de hoofdvaart zijn tot het najaar van 2028 helemaal afgesloten. Dat geldt ook voor af- en oprit Kaag/Abbenes (2) richting Den Haag (noordkant). De op- en afrit richting Amsterdam (zuidkant) zijn wel open.