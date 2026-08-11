Blijf weg van de A50! Ik herhaal: blijf weg!!

Iedereen die weleens tussen Oss en Nijmegen rijdt, weet al hoe laat het is. De navigatie zegt misschien dat je op tijd bent voor het avondeten, maar de A50 heeft daar tegenwoordig een heel eigen mening over. En als je hoopte dat de geplande verbreding daar snel verandering in zou brengen, helaas peanutbutter.

Half miljard verdwenen

Al in 2023 lag er een prachtig plan klaar om de A50 tussen de knooppunten Paalgraven en Ewijk in beide richtingen van een extra rijstrook te voorzien. Kostenplaatje: 452 miljoen euries.

Maar nog voordat de eerste schep de grond in ging, kwam het project alweer tot stilstand. Eerst gooiden stikstofproblemen roet in het eten, daarna verdween het gereserveerde geld naar andere infrastructuurprojecten. De verlenging van de A15 bijvoorbeeld.

En nu ziet de toekomst van de A50 er opnieuw somber uit. Minister Vincent Karremans moet de komende tijd even goed gaan nadenken over welke projecten nog een kans krijgen en welke definitief de ijskast ingaan. Harde keuzes dus.

Niet alleen een fileprobleem

Volgens eerdere berekeningen van het Rijk zijn de gevolgen fors als de verbreding er niet komt. Niet alleen zullen de files verder toenemen, ook de kans op ongelukken groeit en irritant sluipverkeer zal steeds vaker zijn weg vinden door omliggende dorpen. Daar komt nog meer bij. De regio Eindhoven, Oss en Nijmegen groeit stevig, met nieuwe woningen en bedrijventerreinen. Lokale overheden proberen de minister daarom duidelijk te maken dat de A50 inmiddels veel meer is dan gewoon een drukke snelweg.

Toch ziet het er niet zo best uit. Het kabinet trekt dan wel extra geld uit voor infrastructuur, maar dat is natuurlijk nooit genoeg. Volgens de minister bedraagt het tekort voor alle uitgestelde projecten op de weg, het spoor en het water inmiddels 55 miljard euro. Dat betekent dat er harde keuzes gemaakt moeten worden. En hoewel "niets doen geen optie is", zoals de minister zelf schrijft, geldt ook: niet alles kan tegelijk.

Voor automobilisten op de A50 blijft voorlopig dus vooral één advies overeind: zet je favoriete podcast maar vast aan, of blijf gewoon weg.

Via: De Gelderlander

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